Названы пять признаков нарушения гормонального баланса у женщин
Эксперты из Германии назвали 6 признаков нарушения гормонального баланса у женщин. При их проявлении следует обязательно проконсультироваться с врачом.
Первыми среди названных признаков идут перепады настроения.
«Нарушения гормонального баланса у женщин способствуют очень быстрой смене эмоций. Чаще всего речь идет о гневе и агрессии. Впрочем, говорить о действительно существующей проблеме можно только при регулярном проявлении симптома», - рассказали специалисты.
Вторым в списке признаков гормонального сбоя стал повышенный аппетит. Повинуясь ему, женщины начинают употреблять больше пищи, и это приводит к увеличению веса.
Сами лишние килограммы, возникающие в условиях привычного образа жизни, тоже могут быть указанием на нарушение гормонального баланса в женском организме.
Следующий сигнал - снижение либидо. Женская сексуальность связана с выработкой гормонов - эстрадиола, прогестерона, тестостерона. Например, недостаточная выработка тестостерона ведет к уменьшению желания близости, неблагоприятно влияет на общий тонус.
Еще один характерный признак проблем с гормонами у женщин - нарушение сна, хроническая усталость, сообщается на портале The Times Hub.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе повышает защиту женщин от рака груди после менопаузы.
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