Названы пять признаков нарушения гормонального баланса у женщин

«Нарушения гормонального баланса у женщин способствуют очень быстрой смене эмоций. Чаще всего речь идет о гневе и агрессии. Впрочем, говорить о действительно существующей проблеме можно только при регулярном проявлении симптома», - рассказали специалисты.

Первыми среди названных признаков идутВторым в списке признаков гормонального сбоя стал. Повинуясь ему, женщины начинают употреблять больше пищи, и это приводит к увеличению веса.Сами, возникающие в условиях привычного образа жизнитоже могут быть указанием на нарушение гормонального баланса в женском организме.Следующий сигнал -. Женская сексуальность связана с выработкой гормонов - эстрадиола, прогестерона, тестостерона. Например, недостаточная выработка тестостерона ведет к уменьшению желания близости, неблагоприятно влияет на общий тонус.Еще один характерный признак проблем с гормонами у женщин -, хроническая усталость, сообщается на портале The Times Hub.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе повышает защиту женщин от рака груди после менопаузы.