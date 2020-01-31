Кофе повышает защиту женщин от рака груди после менопаузы

«Мы обнаружили, что потребление более одной чашки кофе в день было связано с более низким риском развития рака молочной железы у женщин в постменопаузе», - констатировали эксперты.

Научные специалисты проанализировали данные 10 812 женщин, ставших участницами проекта «Мониторинг Университета Наварры». Эти сведения включали в себя информацию об особенностях образа жизни, физических упражнениях, истории болезни и частоте потребления 136 продуктов питания, включая кофе. Кроме того, данные женщин периодически обновлялись новостями об изменениях здоровья участниц в зависимости от их пре- или постменопаузального статуса и подверженности раку молочной железы.Эти женщины, здоровые в начале исследования, 10 лет проходили медосмотр каждые два года. Врачами был выявлен 101 новый случай рака груди.Исследователи заметили, что любительницы кофе были лучше защищены от заболевания.Защитный эффект кофе в отношении рака груди они связывают с действием фенольных кислот (полифенолов), дитерпенов, хлорогеновых кислот – эти вещества обладают антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым действием. В то же время ученые отметили необходимость проведения исследования по данной проблеме с большим числом женщин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что натурально розовые продукты помогают предотвратить рак груди.