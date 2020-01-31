Кофе повышает защиту женщин от рака груди после менопаузы
Способность кофе улучшать защиту женщин после менопаузы от рака груди декларируют испанские ученые из Университета Наварры – результаты их исследования опубликованы в «Европейском журнале питания».
Научные специалисты проанализировали данные 10 812 женщин, ставших участницами проекта «Мониторинг Университета Наварры». Эти сведения включали в себя информацию об особенностях образа жизни, физических упражнениях, истории болезни и частоте потребления 136 продуктов питания, включая кофе. Кроме того, данные женщин периодически обновлялись новостями об изменениях здоровья участниц в зависимости от их пре- или постменопаузального статуса и подверженности раку молочной железы.
Эти женщины, здоровые в начале исследования, 10 лет проходили медосмотр каждые два года. Врачами был выявлен 101 новый случай рака груди.
Исследователи заметили, что любительницы кофе были лучше защищены от заболевания.
«Мы обнаружили, что потребление более одной чашки кофе в день было связано с более низким риском развития рака молочной железы у женщин в постменопаузе», - констатировали эксперты.
Защитный эффект кофе в отношении рака груди они связывают с действием фенольных кислот (полифенолов), дитерпенов, хлорогеновых кислот – эти вещества обладают антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым действием. В то же время ученые отметили необходимость проведения исследования по данной проблеме с большим числом женщин.
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