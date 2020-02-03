Растет число госпитализаций из-за авокадо
В американские больницы всё чаще доставляют пострадавших от авокадо. Речь идет не о тех, кто поперхнулся косточкой, а о тех, кто получил колото-резаные раны.
Недавнее исследование, опубликованное в American Journal of Emergency Medicine, показало, что за последние 20 лет популярность авокадо на территории США резко увеличилась. И вместе с этим увеличилось и количество ножевых травм людей, которые приготовляют эти сладкие фрукты. Для того чтобы разрезать авокадо и извлечь оттуда косточку, многие используют острые ножи, которые опускаются на их пальцы. Доктор Эрнест Ванг (Ernest Wang) из отделения неотложной помощи Northshore University Healthsystem заявил, что если человек сильно сожмет в руке стекло, он обязательно получит порезы, поэтому точно такой же тип ранений наблюдается у целого ряда людей.
По его словам, порез на руке требует нечто большего, чем пары швов. Иногда возникает риск повреждений нервов и сухожилий. Всплеск данных травм фиксируется во время финала чемпионата США по американскому футболу, так как в это время уровень употребления авокадо резко увеличивается. Медики советуют людям, разрезающим фрукты, помнить о том, что авокадо обладает нежной мякотью, и любое усилие, которое предлагает человек, может закончиться попаданием лезвия на палец или ладонь.
В этой связи авокадо необходимо разрезать очень осторожно, стараясь не подводить под лезвие пальцы. Если же вы уже порезали руку, то подставьте её под струю прохладной проточной воды, а затем наложите фиксирующую повязку. Если вы видите ткани ладони или пальца, попробуйте установить жгут и отправляйтесь в травмпункт. В случае более серьёзных порезов рекомендуется вызывать скорую помощь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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