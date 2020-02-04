10 признаков того, что печень нуждается в детоксе. Как его обеспечить?

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Печень сама обеспечивает функцию детокса в организме, но со временем она может «засоряться» вредными веществами. На то, что орган нуждается в очищении, могут указывать определенные признаки.

Работа печени очень серьезна, напоминает известный зарубежный специалист по функциональной медицине, доктор Уильям Коул. Она обеспечивает очищение тела от токсичных веществ, поступающих из еды и окружающей среды, а также потенциально вредных соединений, вырабатываемых организмом естественным образом (например, при заболеваниях).

Эксперт утверждает: интенсивно работая длительное время, печень может переутомиться, испытать стресс. Доктор Коул назвал признаки того, что печень «замусорена» и нуждается в детоксе.
  • Частое желание съесть что-то сладкое.
  • Участившиеся проблемы с пищеварением.
  • Усилившаяся склонность к аллергии.
  • Ощущение общего недомогания.
  • Активизация кожных воспалений.
  • Постоянная усталость и «туман» в голове.
  • Регулярные боли в суставах.
  • Ощущение постоянного стресса, беспокойства.
  • Невозможно похудеть, несмотря на старания.
  • Ставший неприятным запах тела.
  • Герпес.
Как обеспечить детокс. Заметили у себя признаки «загрязненной» токсинами печени? Примите меры помощи. Существуют минимум три способа очистить и укрепить е естественными средствами.

Прерывистый пост. При голодании вырабатывается белок, который усиливает метаболизм сахара и уменьшает количество жира в печени. Можно попробовать освоить питание по принципу 8 на 16: пища принимается в течение восьми часов (за сутки) и не принимается оставшиеся шестнадцать. Помимо очищения печени, этот метод также обеспечивает энергию и хорошее настроение.

Продукты. Для детокса печени важен активный метаболизм, который возможен только при здоровом кишечнике. Когда в нем уменьшается количество хороших бактерий, усиливается воспаление, что замедляет метаболические процессы.

Восстановить микрофлору кишечника, от которой зависит состояние печени, помогают следующие продукты:
  • миндаль,
  • артишоки,
  • свекла,
  • брокколи,
  • цитрусовые,
  • ферментированные продукты,
  • зеленый чай,
  • бобовые,
  • жирная рыба.
Физические упражнения. Они заставляют потеть. Активное потение – один из известных способов обеспечить разгрузку печени. Кроме того, упражнения помогают похудеть. По словам эксперта, потеря 3-6% веса снижает концентрацию жира в печени на 35-40%, что снимает огромную нагрузку. Если вы еще не занимаетесь спортом, можете начать с простой ходьбы, постепенно наращивая аэробную нагрузку до 30 минут в день.

Ранее портал MedikForum.ru писал о трех ферментированных продуктах, которые эффективны для похудения и оздоровления кишечника.
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10 признаков того, что печень нуждается в детоксе. Как его обеспечить?


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