10 признаков того, что печень нуждается в детоксе. Как его обеспечить?
Печень сама обеспечивает функцию детокса в организме, но со временем она может «засоряться» вредными веществами. На то, что орган нуждается в очищении, могут указывать определенные признаки.
Работа печени очень серьезна, напоминает известный зарубежный специалист по функциональной медицине, доктор Уильям Коул. Она обеспечивает очищение тела от токсичных веществ, поступающих из еды и окружающей среды, а также потенциально вредных соединений, вырабатываемых организмом естественным образом (например, при заболеваниях).
Эксперт утверждает: интенсивно работая длительное время, печень может переутомиться, испытать стресс. Доктор Коул назвал признаки того, что печень «замусорена» и нуждается в детоксе.
- Частое желание съесть что-то сладкое.
- Участившиеся проблемы с пищеварением.
- Усилившаяся склонность к аллергии.
- Ощущение общего недомогания.
- Активизация кожных воспалений.
- Постоянная усталость и «туман» в голове.
- Регулярные боли в суставах.
- Ощущение постоянного стресса, беспокойства.
- Невозможно похудеть, несмотря на старания.
- Ставший неприятным запах тела.
- Герпес.
Прерывистый пост. При голодании вырабатывается белок, который усиливает метаболизм сахара и уменьшает количество жира в печени. Можно попробовать освоить питание по принципу 8 на 16: пища принимается в течение восьми часов (за сутки) и не принимается оставшиеся шестнадцать. Помимо очищения печени, этот метод также обеспечивает энергию и хорошее настроение.
Продукты. Для детокса печени важен активный метаболизм, который возможен только при здоровом кишечнике. Когда в нем уменьшается количество хороших бактерий, усиливается воспаление, что замедляет метаболические процессы.
Восстановить микрофлору кишечника, от которой зависит состояние печени, помогают следующие продукты:
- миндаль,
- артишоки,
- свекла,
- брокколи,
- цитрусовые,
- ферментированные продукты,
- зеленый чай,
- бобовые,
- жирная рыба.
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