Эти три ферментированных продукта эффективны для похудения и оздоровления кишечника

«Состояние кишечника имеет значение для похудения и общего улучшения здоровья. Таким образом, добавление ферментированных продуктов в рацион может стать отличным способом поддерживать нормальный вес», - констатируют эксперты.

В последние годы ферментированные соевые продукты (мисо, натто, тофу) пристально изучались учеными. Ферментация - это процесс, в котором расщепление сахара осуществляется бактериями и дрожжами. Научные специалисты считают, что употребление ферментированных продуктов стимулирует активность присутствующих в кишечнике полезных бактерий, пробиотиков, что оздоровляет его.: густая паста, полученная путем сбраживания соевых бобов с солью и коджи, разновидностью грибка. Приправа содержит много белка, витаминов и минералов, помогающих снизить артериальное давление, защитить сердце, обеспечивающих профилактику рака.Исследования показывают, что пробиотики продукта, содействуют потере веса, лечат симптомы проблем с пищеварением.: готовится из ферментированных соевых бобов. Отличается высоким содержанием клетчатки, нормализует работу кишечника, помогает похудеть. Натто содержит большое количество белка и других важных питательных веществ (наприемор, витамин К, необходимый для обмена кальция и здоровья костей). Согласно исследованиям, при ферментации натто образуется наттокиназа: данное вещество способно снижать давление, растворять сгустки крови.: подобно натто продукт также готовится из ферментированных соевых бобов. В нем много пробиотиков, которые стимулируют жиросжтигание, оздоровляют кишечник. Испытания в пробирке продемонстрировали: специфические растительные соединения противодействуют накоплению свободных радикалов, связанных с развитием хроническим заболеванием.Ранее портал MedikForum.ru писал о простых продуктах , которые полезно есть для снижения уровня холестерина.