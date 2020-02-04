5 противопоказаний перед походом в баню

Баня считается качественной процедурой по очищению тела. Организм становится бодрее, чище, здоровее. Чтобы добиться такого результата, нужно соблюдать ряд правил по посещению бани. Стоит отказаться от бани при наличии противопоказаний. Подробнее — в материале MedikForum.ru.





Нельзя есть пищу животного происхождения





Пищеварительный процесс у человека в бане меняется. Ответственные за пищеварение бактерии стремительно развиваются и гибнут. Наличие в желудке пищи микрофлора может не справиться с поставленной задачей. Речь идёт о продуктах животного происхождения в первую очередь.





Не использовать декоративную косметику





В баню нельзя приходить с декоративной косметикой на лице. Под воздействием пара поры расширяются, частички косметики могут проникнуть внутрь, возможно инфицирование. Никакой пользы от похода в баню в таком случае не будет.





Не соблюдать время





Существует график, рекомендованное время для похода в баню. Париться нужно 7-10 минут за раз, не больше. Это если соблюдается оптимальная температура в бане. Также нельзя ходить в баню много раз подряд — лучше не больше 2-3 заходов. Тело может начать покрываться пятнами - это сигнализирует о том, что пора покинуть баню.





Отсутствие воды





Жажда часто преследует людей в бане. Связано это с тем, что из организма уходит много жидкости. Можно назвать это излечивающим обезвоживанием. Но если не переусердствовать — при сильном обезвоживании необходима вода, минералка, соки, фруктовые отвары или квас — лучшие напитки для восполнения влаги.





Нельзя пить алкоголь





Все помнят сцены из «Иронии судьбы», где компания выпивает крепкие напитки в бане. Все помнят, к чему это привело? Это лишь романтическая версия последствий употребления алкоголя. Распаренный организм под действием спиртного может нанести серьёзный вред здоровью.