  1. | | С легким паром! Как правильно париться, чтобы выйти из бани здоровыми и красивыми

С легким паром! Как правильно париться, чтобы выйти из бани здоровыми и красивыми

С легким паром! Как правильно париться, чтобы выйти из бани здоровыми и красивыми

Париться в бане - настоящее искусство, но если не соблюдать ряд правил, она не только не принесет пользу, но и навредит здоровью. Кроме того, следует помнить, что баня не для всех - длительное нахождение в столь высоких температурах имеет ряд противопоказаний.

5 правил посещения бани

Не топитесь

Баня и спешка - понятия несовместимы. Поэтому визит следует запланировать заранее, выделив на него достаточное количество времени. Излишняя спешка приведет к ожогам, перегреву и проблемами со здоровьем.

Спиртое и еда - плохая идея

"Не наедайтесь и не выпивайте.  Не ходите в баню сразу после приёма пищи, но и на голодный желудок париться тоже не стоит. Между обедом и баней должен быть промежуток продолжительностью как минимум в час. Спирт­ное в бане под запретом – и алкоголь, и жара создают повышенную нагрузку на сердце, а это ни к чему",  - пишет АиФ.

Защищайте голову

Не зря заядлые "банщики" приобретает специальный комплект принадлежность, самая важная часть которого - колпак. Он выполнен из ткани и защитит вас от теплового удара. Помните, что резиновая шапочка для бассейна не подойдет, а только усугубит ситуацию.

Подготовьтесь перед входом в парилку

Ополосните тело водой в душе, но без применения моющих средств. Если носите украшения - кольца, цепочки, серьги - все снимите.

Будьте осторожны с эфирными маслами

Многие люди любят брать в баню эфирные масла и добавлять их в средства для ухода за телом, но они небезопасны. 

"Эфирные масла, которые часто ходят в состав масок и кремов, могут спровоцировать ожог".

Противопоказания:
  • проблемы с сердцем;
  • обострение воспалительного заболевания;
  • высокая температура;
  • вы страдаете носовыми кровотечениями и мигренями.

Ранее на Медикфорум мы писали о том, можно ли гипертоникам пить шампанское.
Теги : баня

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