С легким паром! Как правильно париться, чтобы выйти из бани здоровыми и красивыми

5 правил посещения бани

Не топитесь

Спиртое и еда - плохая идея

"Не наедайтесь и не выпивайте. Не ходите в баню сразу после приёма пищи, но и на голодный желудок париться тоже не стоит. Между обедом и баней должен быть промежуток продолжительностью как минимум в час. Спирт­ное в бане под запретом – и алкоголь, и жара создают повышенную нагрузку на сердце, а это ни к чему", - пишет АиФ.

Защищайте голову

Подготовьтесь перед входом в парилку

Будьте осторожны с эфирными маслами

"Эфирные масла, которые часто ходят в состав масок и кремов, могут спровоцировать ожог".

проблемы с сердцем;

обострение воспалительного заболевания;

высокая температура;

вы страдаете носовыми кровотечениями и мигренями.