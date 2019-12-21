С легким паром! Как правильно париться, чтобы выйти из бани здоровыми и красивыми
Париться в бане - настоящее искусство, но если не соблюдать ряд правил, она не только не принесет пользу, но и навредит здоровью. Кроме того, следует помнить, что баня не для всех - длительное нахождение в столь высоких температурах имеет ряд противопоказаний.
5 правил посещения бани
Не топитесьБаня и спешка - понятия несовместимы. Поэтому визит следует запланировать заранее, выделив на него достаточное количество времени. Излишняя спешка приведет к ожогам, перегреву и проблемами со здоровьем.
Спиртое и еда - плохая идея
"Не наедайтесь и не выпивайте. Не ходите в баню сразу после приёма пищи, но и на голодный желудок париться тоже не стоит. Между обедом и баней должен быть промежуток продолжительностью как минимум в час. Спиртное в бане под запретом – и алкоголь, и жара создают повышенную нагрузку на сердце, а это ни к чему", - пишет АиФ.
Защищайте головуНе зря заядлые "банщики" приобретает специальный комплект принадлежность, самая важная часть которого - колпак. Он выполнен из ткани и защитит вас от теплового удара. Помните, что резиновая шапочка для бассейна не подойдет, а только усугубит ситуацию.
Подготовьтесь перед входом в парилкуОполосните тело водой в душе, но без применения моющих средств. Если носите украшения - кольца, цепочки, серьги - все снимите.
Будьте осторожны с эфирными масламиМногие люди любят брать в баню эфирные масла и добавлять их в средства для ухода за телом, но они небезопасны.
"Эфирные масла, которые часто ходят в состав масок и кремов, могут спровоцировать ожог".
Противопоказания:
- проблемы с сердцем;
- обострение воспалительного заболевания;
- высокая температура;
- вы страдаете носовыми кровотечениями и мигренями.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, можно ли гипертоникам пить шампанское.
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