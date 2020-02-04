Вакцины от опасных инфекций нужно делать более личными
Смертельно опасные инфекции можно останавливать за счёт использования вакцин, разработанных против специфических штаммов по месту проживания человека. К такому любопытному выводу пришли исследователи из США.
Смертельно опасные бактериальные инфекции можно остановить за счёт создания более персонализированных вакцин. В разных частях планеты имеются разные штаммы бактерий, а риск инфицирования зависит от того, где живёт человек, и сколько ему лет. Следовательно, профилактические вакцины необходимо модифицировать. К примеру, существует более 100 штаммов Streptococcus pneumoniae, которые могут вызывать воспаления легких, сепсис и менингит. Сегодня вакцины основываются на широком спектре, но их более узкая персонификация сделает данные препараты гораздо более мощными, как предположили исследователи.
Это поможет и в преодолении резистентности к антибиотикам, считающейся основной угрозой человечеству, по версии Всемирной организации здравоохранения. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature microbiology. Ученые проанализировали бактерии Streptococcus pneumoniae, от воздействия которых каждый год умирает по 30 000 человек. Нередко эти бактерии обнаруживают в задней части носовой прохода, и обычно они безвредны. Но если бактерия мигрирует в другие части тела, то вызывает серьезные бактериальные инфекции, включая пневмонию, заражение крови и менингит. Самый большой риск угрожает пожилым людям и младенцам.
Ежегодно так называемые инвазивные пневмококковые болезни вызывали по 1,6 млн смертей в разных странах мира до внедрения вакцинации. И сегодня существует около 100 разновидностей бактерий, а вакцины защищают от многих их штаммов. Но бактерии трудно поддаются воздействию вакцинименно из-за их географической рассредоточенности. И если в одной стране одна вакцина работает эффективно, то в другой её эффективность будет снижена. Исследователи предположили, что географическая персонификация вакцин будет более действенным методом борьбы с тяжёлыми болезнями. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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