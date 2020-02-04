Боль в спине. Названы пять опасных нарушений, которые могут ее вызывать

«Боли в спине могут быть симптомом серьезного заболевания, которое должно быть диагностировано специалистом. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если у вас болит спина», - напоминают эксперты.

Они назвали пять опасных нарушений, которые могут «ударить» по спине.Возникает из-за сужения пространства вокруг спинного мозга, что оказывает давление на нервы. Его симптомы, помимо боли в пояснице, включают также судороги в ногах, проблемы при ходьбе.Диски действуют как подушки между костями в позвоночнике. Грыжа возникает при разрыве их жесткой части, фиброзного кольца, - в результате под давлением выступает часть студенистого ядра. Это вызывает развитие отека, воспалению тканей, окружающих диск, сильной боли. Данное нарушение несет большую опасность, угрожая сужением канала позвоночника, что ведет к сдавливанию нервных окончаний и оболочки спинного мозга.Может возникнуть в любом отделе, но чаще затрагивает нижнюю часть спины и шею. Наиболее распространенной формой артрита является артроз – это именно он заставляет болеть спину (особенно при сгибании). В некоторых случаях нарушение вызывает развитие стеноза поясничного отдела позвоночника, когда происходит сдавливание спинного мозга или нервных корешков седалищного нерва. Боль тогда атакует не только спину, но и ягодицы, ноги; человек фактически может лишиться способности нормально ходить.В среднем возрасте у многих людей развивается сколиоз - состояние, при котором позвоночник искривляется в сторону. Чаще всего это становится следствием неправильной осанки. Подобное искривление является очень опасным нарушением, которое подвергает деформации спинной мозг и спинномозговые нервы, изменяет нормальное взаиморасположение органов грудной и брюшной полости, что грозит разнообразными хроническими заболеваниями.Помимо боли в спине при сколиозе проявляются покалывания в области грудной клетки, боли в области сердца, перепады давления, чувство нехватки воздуха и неспособности сделать глубокий вдох.Заболевание характеризуется потерей массы и структурным повреждением костной ткани, приводящим к учащению переломов. По данным ВОЗ, после 50 лет у каждой четверной женщины бывает один или более остеопорозных переломов позвоночника. Во многих случаях эти нарушения влекут опасные изменения в качестве жизни - так, может развиваться кифоз, обусловливая постоянную боль, не позволяющую человеку быть активным. Кроме того, могут обостряться хронические заболевания, оказывающие существенное влияние на смертность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно сидеть в позе нога на ногу.