Ксения Бородина осудила тех, кто смеется над коронавирусом
В последние несколько недель пользователи соцсетей активно обсуждают распространение коронавируса в Китае. Многих эта тема очень волнует и пугает, но находятся и те, для кого это повод для шуток. Телеведущая Ксения Бородина осудила таких людей.
По словам знаменитости, в смертях и болезнях людей нет ничего смешного. Бородина заявила, что не может понять тех, кто создает «мемы» (смешные картинки) на тему китайского коронавируса.
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А вам не кажется это странной историей, что сейчас все шутки и Мемы про вирус в Китае? так на секундочку, там люди умираю, страдают, неизвестно до чего это все доведёт и вирус и сюда придти может, а людям смешно ? сейчас можно смеяться над смертью?! Или вчера умер знаменитый баскетболист со своим 13летним ребёнком, , а сегодня куча новостей, что его обвиняли в изнасиловании когда-то И так далее. Душа улететь не успела, а мы тут готовы на костях танцевать. Хм.... Странный ты 2020 год если честно... теперь можно не переживать за смерть, а смеяться над этим, ведь это так весело.
«А вам не кажется это странной историей, что сейчас все шутки и Мемы про вирус в Китае. Так на секундочку, там люди умираю, страдают, неизвестно до чего это все доведёт и вирус и сюда прийти может, а людям смешно. Сейчас модно смеяться над смертью?!», - возмутилась телезвезда.
Большинство подписчиков согласились с Ксенией, что шутить на тему распространения вируса в Китае – это высшая форма цинизма.
Ранее портал «Медикфорум» писал о прогнозах экспертов о том, когда коронавирус, от которого скончались уже более ста человек, может добраться до России. По их словам, это может произойти уже в ближайшее время.
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