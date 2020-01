Ксения Бородина осудила тех, кто смеется над коронавирусом

View this post on Instagram

А вам не кажется это странной историей, что сейчас все шутки и Мемы про вирус в Китае? так на секундочку, там люди умираю, страдают, неизвестно до чего это все доведёт и вирус и сюда придти может, а людям смешно ? сейчас можно смеяться над смертью?! Или вчера умер знаменитый баскетболист со своим 13летним ребёнком, , а сегодня куча новостей, что его обвиняли в изнасиловании когда-то И так далее. Душа улететь не успела, а мы тут готовы на костях танцевать. Хм.... Странный ты 2020 год если честно... теперь можно не переживать за смерть, а смеяться над этим, ведь это так весело.