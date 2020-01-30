Ксения Бородина осудила тех, кто смеется над коронавирусом

«А вам не кажется это странной историей, что сейчас все шутки и Мемы про вирус в Китае. Так на секундочку, там люди умираю, страдают, неизвестно до чего это все доведёт и вирус и сюда прийти может, а людям смешно. Сейчас модно смеяться над смертью?!», - возмутилась телезвезда.

По словам знаменитости, в смертях и болезнях людей нет ничего смешного. Бородина заявила, что не может понять тех, кто создает «мемы» (смешные картинки) на тему китайского коронавируса.Большинство подписчиков согласились с Ксенией, что шутить на тему распространения вируса в Китае – это высшая форма цинизма.Ранее портал «Медикфорум» писал о прогнозах экспертов о том, когда коронавирус, от которого скончались уже более ста человек, может добраться до России. По их словам, это может произойти уже в ближайшее время.