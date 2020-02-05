Боль в коленях. Насколько это опасно?
С болью в коленях сегодня сталкивается каждый третий человек старше 40 лет. Чаще всего это случается из-за повреждения хряща. Опасной является сильная, резко возникающая боль.
Ежедневно колени, как никакой другой сустав тела, подвергаются большим нагрузкам - они сгибаются более 1000 раз, а при обычной ходьбе переносят вес в несколько раз выше их собственного. Почему возникает боль? Распространенная причина – повреждение хряща.
Хрящевая ткань, покрывающая кости, смягчает движение, предотвращает риск трения. Но при постоянных перегрузках быстрее наступает износ хряща: он становится пористым, тонким. Кроме того, вредить хрящу могут различные травмы – их последствия проявляются порой спустя годы. Результатом поврежденной хрящевой ткани становится боль.
Боль в коленях все чаще возникает у молодых людей. Когда дети малоактивны, не занимаются спортом на регулярной основе, у них образуется на 25% меньше хрящевой ткани. Это способствует ускоренному износу суставов – в 25 лет любая нагрузка без предварительной подготовки может привести к боли.
«Отсутствие регулярных физических нагрузок опасно для коленей - оно делает хрящи в их суставах пористыми, так что внезапное усилие может их разрушить», - констатируют медики.
Хруст в коленях – это опасно? Хруст в большинстве случаев не является опасным симптомом. Но если он сопровождается болью и отечностью, следует обратиться к врачу.
Когда боль в коленях указывает на артрит. Для данного заболевания характерно кратковременное ощущение, зачастую возникающее утром при первом движении и при нагрузке, (подъем по лестнице). Боль, сильная и резкая, с отечностью коленей – опасный симптом, возможный знак обострения связанного с артритом воспаления.
Как защититься от болей в коленях. Несколько советов специалистов.
- Для регулярной тренировки, укрепляющей их суставы, лучше всего подходят плаванье, пешие прогулки, катание на велосипеде, водная аэробика. Бег не относится к безопасным для коленей видам спорта.
- При сидячей работе следует чаще менять положение тела – вставать, разминаться. Ноги под столом нужно время от времени сгибать и разгибать - это улучшает обмен веществ в тканях.
- Следует избегать длительных статичных поз – например, стоять на одном месте, сидеть в позе нога на ногу.
- Обувь должна иметь мягкую подошву – при ходьбе она будет уменьшать вибрацию вредную для суставов.
- Нужно контролировать вес. Каждый лишний килограмм – дополнительное давление на колени.
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