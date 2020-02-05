Какие морщины могут указывать на болезни сердца

«Кровеносные сосуды на лбу из-за небольшого размера особенно чувствительны к образованию бляшек и могут быть одним из первых признаков, указывающих на старение сосудов, атеросклероз. Тем, у кого есть глубокие морщины на лбу, нехарактерные для конкретного возраста, следует обратиться к врачу, который исключит проблемы с сердечно-сосудистой системой, либо поставит диагноз», - констатировали французские ученые.

Наличие глубоких морщин может указывать на повышенную вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Два года назад на конгрессе Европейского общества кардиологов в Мюнхене результаты своей научной работы представляли французские специалисты. Группа, возглавляемая доктором Йоланди Эскироль, установила: глубокие горизонтальные морщины на лбу могут указывать на плохую работу сердца, его болезнь.Ученые 20 лет наблюдали за состоянием здоровья 3 200 взрослых работающих добровольцев. За период наблюдений умерли 233 участника. Специалисты обнаружили, что люди, имевшие выраженные, резкие, глубокие морщины, уходили из жизни чаще тех, чья кожа была более гладкой. Так, если глубина морщин оценивалась в 2-3 балла, риск смерти из-за сердечно-сосудистого заболевания был в 10 раз выше в сравнении с морщинами с оценкой 1-0 баллов.Диагональная складка на мочке уха тоже может быть сигналом нездорового сердца. Исследование, проведенное в 2012 году в Лос-Анджелесе специалистами медицинского центра Седарс-Синай, подтвердило: люди с подобной складкой более склонны к проявлению признаков заболеваний сердца по данным КТ сканирования, чем обладатели гладких ушных мочек. Специалисты объясняют: такая морщина на мочке уха образуется в результате ослабления и атрофии мельчайших кровеносных сосудов в ней – данный процесс отражает неблагоприятные изменения сосудистой системы сердца.В 2013 году сотрудники Медицинского Центра Университета Лейдена опубликовали данные о том, что женщины, выглядящие моложе своих лет благодаря незначительным, неглубоким морщинам, - более склонны к пониженному артериальному давлению (гипотонии). Эти же ученые обнаружили, что у людей-долгожителей реже в сравнении с других покрываются морщинками кисти рук.Ранее портал MedikForum.ru писал о нетипичных признаках , которые указывают на проблемы с сердцем.