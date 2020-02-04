Онколог Каприн назвал четыре фактора рака, на которые влияет человек

«Доказано, что у курильщиков риск развития разных видов рака, включая рак легкого, мочевого пузыря, возрастает в среднем в 30 раз», - заметил Каприн.

«Частое и неумеренное употребления алкоголя повышает риск развития рака молочной железы, поджелудочной железы» - сообщил онколог.