Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

«Чем дольше человек живет, тем больше он контактирует с канцерогенами: курит, обгорает на солнце, употребляет в пищу фастфуд, сахар, копченые и жареные продукты, имеет хронические инфекции или ожирение», - пояснил он.

«Официальные эпидемиологические исследования не подтверждают информацию о том, что рак «молодеет». Люди вакцинированы и редко умирают от инфекционных болезней, снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний - инфаркты и инсульты сегодня успешно лечат. Люди просто «доживают» до своего рака», - поделился мнением специалист.