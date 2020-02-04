Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил в интервью РБК, что возросшая статистика раковых заболеваний отражает тренд более продолжительной жизни людей, которая наблюдается в последние годы на планете. Общее старение населения повышает риск заболевания, так как чем человек старше, тем выше вероятность развития болезни, - заметил специалист.
Данное мнение поддержал заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов.
«Чем дольше человек живет, тем больше он контактирует с канцерогенами: курит, обгорает на солнце, употребляет в пищу фастфуд, сахар, копченые и жареные продукты, имеет хронические инфекции или ожирение», - пояснил он.
Кроме того, отмечают эксперты, наука и медицина в последние голы продвинулись далеко вперед в разработке методов распознавания рака. Прежде всего, врачи нацелены на раннюю диагностику онкозаболеваний, поскольку она повышает эффективность их лечения. Но это у многих вызывает ощущение того, что рак «помолодел».
Онколог Константин Титов объяснил, почему это не так.
«Официальные эпидемиологические исследования не подтверждают информацию о том, что рак «молодеет». Люди вакцинированы и редко умирают от инфекционных болезней, снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний - инфаркты и инсульты сегодня успешно лечат. Люди просто «доживают» до своего рака», - поделился мнением специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые могут помочь предотвратить рак.
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