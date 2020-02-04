Названы пять неприятных симптомов снижения сахара в крови
Снижение уровня сахара в крови опасно для работы жизненно важных органов, в первую очередь мозга, требующего больше энергии. Также это может быть знаком некоторых заболеваний. Как же определить, что сахар в крови «упал»?
О симптомах снижения сахара в крови сообщает «Медицинская информационная сеть». Эти сигналы связаны с неприятными изменениями в привычной работе организма.
Трудности с умственной работой. Половину поступающей в организм глюкозы потребляет головной мозг. Снизившийся уровень сахара угнетает когнитивные функции – возникают проблемы с концентрацией, принятием правильных решений.
Потливость. Если вы не заняты активной физической работой, внезапно повысившееся потоотделение может быть симптомом низкого уровня сахара в крови.
Проблемы со сном. Участившиеся ночные пробуждения – еще один неприятный сигнал возможного падения уровня сахара, происходящего в ночное время.
Перепады настроения. Эмоциональные «качели», заставляющие человека испытывать то радость, то уныние, также могут оказаться указанием на низкий уровень сахара в организме.
Учащенное сердцебиение. Резко повысившиеся показатели пульса дополняют клиническую картину гипогликемии.
Специалисты констатируют: однократный приступ снижения сахара в крови обычно не опасен. Но если это повторяется регулярно без видимых на то причин, стоит обследоваться. Недостаток сахара в крови может указывать на опухоль поджелудочной железы – инсулиному, при которой неконтролируемо вырабатывается повышенное количество инсулина.
Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях такого состояния, как хрупкий диабет, для которого свойственны резкие скачки сахара в крови.
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