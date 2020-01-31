Эксперт рассказал, как правильно носить медицинскую маску
Правильность использования медицинской маски сегодня стала актуальна, как никогда, на фоне эпидемии китайского коронавируса. Известный учёный из Поднебесной рассказал, как не допустить заражения при использовании медицинских масок.
В Китае заканчиваются запасы медицинских масок, дающих защиту от коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём. Отчаявшиеся жителей Поднебесной переплачивают порой в десятки раз за эти маски, а иногда пользуются и совершенно экзотическими средствами защиты вроде мотоциклетных шлемов или самодельных защитных головных уборов, сооруженных из пластиковых бутылок. Запасы масок истощаются и в других странах, возник дефицит даже в России. Однако иметь маску это одно, а правильно ей пользоваться - другое. Известный китайский ученый доктор Жонг Наншань (Zhong Nanshan), помогавший родной стране обуздать эпидемию атипичной пневмонии в 2003 году, рассказал о том, как правильно использовать маски.
По его словам, люди не должны прикасаться собственно к маскам, когда они одевают или снимают их. Браться руками нужно только за шнурки, расположенные по бокам. Если же трогать маску спереди, то можно её инфицировать, как объяснил 83-летний специалист. Он является лидером группы экспертов, назначенных Национальной комиссией по здравоохранению Китая, которые сражаются с коронавирусом. Сегодня количество зараженных превысило 9 000 человек, а число умерших - 210.
По мнению китайских экспертов, пик этой эпидемии будет достигнут в следующие 10 дней, после чего уровень заражений начнёт плавно снижаться. Китайские власти сообщили о том, что из общего количества заражённых около 200 человек уже поправились. Остальные находятся в условиях стационара, сотни людей пребывают в тяжелом состоянии из-за развившейся пневмонии. В Китай допустили экспертов из США, которые помогут местным специалистам разобраться с природой коронавируса и побыстрее выделить вакцины. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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