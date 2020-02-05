Мочиться под душем может быть опасно. Эксперты из США объясняют, почему

«Бритье или использование скрабов при принятии душа может привести к появлению трещин на коже, сквозь которые в организм проникнут вредные бактерии из мочи. Это в результате может вызвать инфекцию», - заявил дерматолог Гари Голденберг из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке.

По словам уролога Стефани Килб из Школы медицины Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, мочеиспускание во время приема душа имеет свои преимущества. Оно, в частности, может быть более гигиеничным, чем при посещении туалета, который полон бактерий. Кроме того, это позволяет экономить на воде, которая тратится на смыв унитаза и последующее мытье рук.Тем не менее, мочиться под душем может быть опасно для здоровья, замечают эксперты.Недавние исследования показали, что в мочевом пузыре человека существуют бактерии, которые вместе с микроорганизмами, живущими в кишечнике и влагалище, могут проникать в мочу. Специалисты объясняют, что если человек не имеет серьезных проблем со здоровьем, бояться такой урины не стоит. Но наличие в организме бактерий, провоцирующих инфекцию мочевыводящих путей, может сделать мочу опасной.Он добавил, что попадание в организм некоторых бактерий из мочи также может поспособствовать изменениям в жировой ткани и развитию целлюлита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать резко ставший плохим запах мочи.