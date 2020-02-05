Мочиться под душем может быть опасно. Эксперты из США объясняют, почему
Мочиться под душем не вредно, если человек совершенно здоров. Но при наличии урологических инфекций это может быть опасно, констатируют эксперты из США.
По словам уролога Стефани Килб из Школы медицины Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, мочеиспускание во время приема душа имеет свои преимущества. Оно, в частности, может быть более гигиеничным, чем при посещении туалета, который полон бактерий. Кроме того, это позволяет экономить на воде, которая тратится на смыв унитаза и последующее мытье рук.
Тем не менее, мочиться под душем может быть опасно для здоровья, замечают эксперты.
Недавние исследования показали, что в мочевом пузыре человека существуют бактерии, которые вместе с микроорганизмами, живущими в кишечнике и влагалище, могут проникать в мочу. Специалисты объясняют, что если человек не имеет серьезных проблем со здоровьем, бояться такой урины не стоит. Но наличие в организме бактерий, провоцирующих инфекцию мочевыводящих путей, может сделать мочу опасной.
«Бритье или использование скрабов при принятии душа может привести к появлению трещин на коже, сквозь которые в организм проникнут вредные бактерии из мочи. Это в результате может вызвать инфекцию», - заявил дерматолог Гари Голденберг из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке.
Он добавил, что попадание в организм некоторых бактерий из мочи также может поспособствовать изменениям в жировой ткани и развитию целлюлита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать резко ставший плохим запах мочи.
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