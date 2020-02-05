Неожиданные симптомы, которые могут предупреждать о скором инфаркте
Немецкие кардиологи советуют обращать внимание на боль в ногах.
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
По словам медиков, боли в икрах при ходьбе — это симптом облитерирующего эндартериита, или “болезни витрины” (человек, вынужденный часто останавливаться на улице, делает вид, что рассматривает выставленные в витринах товары). Кроме того, отмечают врачи, обеспокоенность должна вызывать и боль вокруг пальцев в положении лежа, которая проходит, когда человек встает.
Кардиологи пояснили, что такие симптомы свидетельствуют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. В случае их появления рекомендуется как можно скорее пройти обследование сердца, которое поможет предотвратить инфаркт миокарда.
Атеросклероз — хроническое заболевание, при котором происходит сужение просвета артерий и ухудшение кровотока в них. В результате нарушается кровоснабжение клеток и тканей организма. Атеросклероз считается фактором риска возникновения многих других болезней, в том числе сердечно-сосудистых.
Ранее немецкие ученые исследовали влияние недостатка железа при остром коронарном синдроме. Ученые из Университетского кардиологического центра Гамбурга (Германия) на проходящем в Барселоне Европейском кардиологическом конгрессе сообщили данные научного исследования, показавшего большую опасность дефицита железа для сердечных больных. При остром коронарном синдроме (на фоне инфаркта миокарда или стенокардии) недостаток железа на 70% повышает риск инфаркта или смерти от сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие 4 года.
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