Дерматологи рассказали, как лучше принимать душ

«Достаточно принимать душ дважды или трижды в неделю», – говорит ученый.

«Частый прием душа с применением мыла, гелей нейтрализует кислотную пленку на поверхности тела, изменяет бактериальный баланс. В результате могут возникнуть раздражения, к которым устремляются вредные микроорганизмы, происходит ослабление иммунитета», - констатирует эксперт.

«Душ достаточно принимать раз в два-три дня. С точки зрения гигиены нет смысла очищать кожу чаще. Ритуал утреннего душа изобретен по заказу индустрии косметических средств, еще несколько десятилетий назад люди мылись только по воскресеньям», - заметил дерматолог.