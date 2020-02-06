Дерматологи рассказали, как лучше принимать душ
Душ не следует принимать ежедневно, также нужно не использовать много пенящихся средств, - это позволяет коже лучше выполнять свою основную функцию защиты, утверждают немецкие дерматологи.
Чтобы кожа служила надежным иммунным барьером для патогенов, она должна снабжаться микроорганизмами, являющимися частью естественной микрофлоры. Однако многие люди, желая поддерживать гигиену, ежедневно принимают душ, используют антибактериальные
средства, гели, другие средства, очищающие «до скрипа». Это не лучшая идея, - убежден профессор Кордер Зундеркеттер из Университетской клиники дерматологии и венерологии в Галле/Заале.
«Достаточно принимать душ дважды или трижды в неделю», – говорит ученый.
Неправильным подходом считает каждодневное старательное мытье в душе и мюнхенский дерматолог Кристоф Либих. Он пояснил: во время водных процедур смывается защитный слой бактерий, что нарушает естественную микрофлору кожных покровов.
«Частый прием душа с применением мыла, гелей нейтрализует кислотную пленку на поверхности тела, изменяет бактериальный баланс. В результате могут возникнуть раздражения, к которым устремляются вредные микроорганизмы, происходит ослабление иммунитета», - констатирует эксперт.
Либих уточняет: после тяжелой физической работы или занятий спортом, конечно, лучше принимать душ. Но если кожа сухая, не нужно ежедневно использовать мыло, гели для душа.
Доктор Эрнст Табори из Немецкого консультативного центра по вопросам гигиены в университетской клинике Фрайбурга согласен: чем меньше различных средств мы наносим, тем лучше естественные защитные функции организма.
По словам Табори, мыло всегда нужно использовать при мытье рук – это лучший способ борьбы с инфекциями. Но ежедневно принимать душ, намыливаясь, неправильно.
«Душ достаточно принимать раз в два-три дня. С точки зрения гигиены нет смысла очищать кожу чаще. Ритуал утреннего душа изобретен по заказу индустрии косметических средств, еще несколько десятилетий назад люди мылись только по воскресеньям», - заметил дерматолог.
Специалист также советует отказаться от моющих продуктов яркого цвета с сильно выраженным запахом – их ингредиенты могут сильно раздражать кожу.
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