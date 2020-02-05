Лор Владимир Зайцев рассказал о способности чеснока защитить от коронавируса
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты» о пользе чеснока в деле защиты от коронавируса, вырвавшегося из Китая.
Китайский коронавирус 2019-nCoV способен вызывать симптомы, схожие с гриппом. Может ли чеснок, который всегда рекомендуется заболевшим респираторными инфекциями, помогать в борьбе с коронавирусом?
Отвечая на данный вопрос, Зайцев пояснил: крепкому иммунитету не страшны вирусные заболевания. Коронавирус в первую очередь атакует тех, чей иммунитет ослаблен.
В свою очередь, употребление чеснока усиливает иммунную защиту организма.
«Чеснок содержит фитонциды, которые обладают противовирусным действием. Этот продукт действительно поможет не заразиться коронавирусом: он повышает сопротивляемость организма», - пояснил отоларинголог.
Для лучшей сопротивляемости болезни, по словам врача, чеснок следует употреблять в меру – например, в день два зубчика, по одному утром и вечером. Съев слишком много, можно навредить желудку. При сниженной кислотности, язвах, обострениях гастрита чеснок противопоказан.
«В качестве альтернативы чесноку можно есть имбирь, в нем тоже много полезных соединений, которые имеют противовирусный эффект. Кроме того, хорошо укрепляют иммунитет облепиха и мята. Дополнительно следует употреблять фрукты, проводить больше времени на свежем воздухе», - порекомендовал специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как носить медицинскую маску для защиты от коронавируса.
Оставить комментарий