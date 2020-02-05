Лор Владимир Зайцев рассказал о способности чеснока защитить от коронавируса

«Чеснок содержит фитонциды, которые обладают противовирусным действием. Этот продукт действительно поможет не заразиться коронавирусом: он повышает сопротивляемость организма», - пояснил отоларинголог.

«В качестве альтернативы чесноку можно есть имбирь, в нем тоже много полезных соединений, которые имеют противовирусный эффект. Кроме того, хорошо укрепляют иммунитет облепиха и мята. Дополнительно следует употреблять фрукты, проводить больше времени на свежем воздухе», - порекомендовал специалист.