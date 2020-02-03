Врач Ольга Шарапова рассказала, как носить медицинскую маску для защиты от коронавируса

«Если вы носите маску менее двух часов, вам не опасны инфекции, в том числе и коронавирус. Через два часа она инфицируется и не работает», - констатировала врач.

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» выступила главный врач городской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова. Она рассказала об эффективности медицинских масок в деле защиты от коронавируса, и отметила важные нюансы, связанные с ее ношением.Ольга Шарапова заметилиа, что одноразовые маски (двуслойные, с голубым цветом на внешней стороне и белым на внутренней) содержат пропитку, позволяющую задержать вирус. Однако важно соблюдать временные нормы.Специалист пояснила, как правильно носить маску. Нос, рот и подбородок полностью закрываются, на внутренней стороне не должно быть влажности, складки необходимо разгладить.Напомним, что очагом новой инфекции - коронавируса 2019-nCoV стал китайский город Ухань. О его вспышке там стало известно в преддверии 2020 года. Сегодня в Китае насчитывается уже более 17 000 заразившихся человек, скончались 361. В России под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся более 4 000 человек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить коронавирус от гриппа.