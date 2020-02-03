Врач Ольга Шарапова рассказала, как носить медицинскую маску для защиты от коронавируса
Медицинская маска, носимая менее двух часов, защищает от инфекций, включая коронавирус. Но более долгий период использования делает ее бесполезной.
В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» выступила главный врач городской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова. Она рассказала об эффективности медицинских масок в деле защиты от коронавируса, и отметила важные нюансы, связанные с ее ношением.
Ольга Шарапова заметилиа, что одноразовые маски (двуслойные, с голубым цветом на внешней стороне и белым на внутренней) содержат пропитку, позволяющую задержать вирус. Однако важно соблюдать временные нормы.
«Если вы носите маску менее двух часов, вам не опасны инфекции, в том числе и коронавирус. Через два часа она инфицируется и не работает», - констатировала врач.
Специалист пояснила, как правильно носить маску. Нос, рот и подбородок полностью закрываются, на внутренней стороне не должно быть влажности, складки необходимо разгладить.
Напомним, что очагом новой инфекции - коронавируса 2019-nCoV стал китайский город Ухань. О его вспышке там стало известно в преддверии 2020 года. Сегодня в Китае насчитывается уже более 17 000 заразившихся человек, скончались 361. В России под наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся более 4 000 человек.
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