8 продуктов для укрепления костной системы

Продукты

Укрепить костную систему можно не препаратами, а обычным питанием. Основными компонентами в продуктах являются кальций и витамин D. В каких именно продуктах их полным-полно, расскажет MedikForum.ru.

Йогурт


В продукте необходимое для костной системы витамина D. Одна чашка йогурта поможет получить дневную норму кальция. Но надо тщательно относится к выбору продукта, чтобы действительно помочь костям.

Молоко


Молоко

Кальция много в данном продукте – 30% от суточной нормы есть в стакане молока. Желательно выпивать по три стакана в день, а если не получается, можно добавлять его в различные блюда.

Сыр


Сыр калорийный и жирный продукт, но он важен для костной системы. В них немало витамина D, который позволить удовлетворить дневную норму.

Лосось


Лосось

Большинство людей знают лосось как источник нужных для сердца омега-3 жирных кислот. Есть его надо для костной системы.

Шпинат


Зелень поможет укрепить кости – ешьте шпинат. В одной чашке продукта содержится 25% нормы клетчатки, кальция, железа и витамина A.

Тунец


Тунец

В рыбе немало нужных компонентов для укрепления костной системы. Поэтому стоит включить продукт в рацион.

Капуста


Речь идёт о листовой капусте. Важные вещества для укрепления костей помогут добиться необходимой цели.

Апельсиновый сок


Апельсиновый сок

Если кажется, что это никчёмный продукт, глубоко заблуждаетесь. Свежевыжатый сок поможет укрепить костную систему.
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