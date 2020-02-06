8 продуктов для укрепления костной системы

Укрепить костную систему можно не препаратами, а обычным питанием. Основными компонентами в продуктах являются кальций и витамин D. В каких именно продуктах их полным-полно, расскажет MedikForum.ru.

Йогурт





В продукте необходимое для костной системы витамина D. Одна чашка йогурта поможет получить дневную норму кальция. Но надо тщательно относится к выбору продукта, чтобы действительно помочь костям.





Молоко





Кальция много в данном продукте – 30% от суточной нормы есть в стакане молока. Желательно выпивать по три стакана в день, а если не получается, можно добавлять его в различные блюда.





Сыр





Сыр калорийный и жирный продукт, но он важен для костной системы. В них немало витамина D, который позволить удовлетворить дневную норму.





Лосось





Большинство людей знают лосось как источник нужных для сердца омега-3 жирных кислот. Есть его надо для костной системы.





Шпинат





Зелень поможет укрепить кости – ешьте шпинат. В одной чашке продукта содержится 25% нормы клетчатки, кальция, железа и витамина A.





Тунец





В рыбе немало нужных компонентов для укрепления костной системы. Поэтому стоит включить продукт в рацион.





Капуста





Речь идёт о листовой капусте. Важные вещества для укрепления костей помогут добиться необходимой цели.





Апельсиновый сок





Если кажется, что это никчёмный продукт, глубоко заблуждаетесь. Свежевыжатый сок поможет укрепить костную систему.