Факторы риска рака легких помимо курения
До 90% всех заболеваний раком легких связано с вредной привычкой курения. А это означает, что каждый десятый рак находят не у курильщиков.
Рак легких - одна из самых коварных и летальных злокачественных болезней, которая уносит жизни большинства своих жертв. Принято считать, что опухоли легких поражают только курильщиков, но это не соответствует действительности. Приблизительно в 10-12% случаев рак легких находят у людей, никогда не притрагивавшихся к сигаретам. И одним из главных факторов риска является пассивное курение. Если в вашей семье курят, то велика вероятность, что ее члены столкнуться с опухолями легких. Вредные вещества оседают на стенах помещений, на мебели, что провоцируют третичное курение (вторичное - вдыхание дыма, который производят находящиеся рядом курильщики).
Если работа связана с необходимостью вдыхать пары асбеста или газа радона, вероятность развития рака легких намного выше. К другим канцерогенам, способным провоцировать опухоли легких, относят мышьяк, хром, а также никель. Если же с этими веществами по работе сталкивается курящий человек, вероятность появления рака легких вырастает многократно, как от привычки выкуривать три пачки сигарет в день. Общепризнанным фактором риска считают инфекции, вызванные папилломавирусом человека.
Многие слышали о людях, которые никогда не курили и не сталкивались с загрязнителями или пассивным курением, но все равно заболели. Такие случае тоже происходят, а их причиной является неудачная генетика. Какие-то родственники заболевших ранее тоже страдали от рака легких, коварные гены они передали дальше, и они увеличили вероятность опухолей легких, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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