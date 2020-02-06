5 вещей, которые помогут затормозить биологическое старение клеток (теломер)
Теломеры - защитные колпачки на концах хромосом. Мы молоды, пока теломеры имеют соответствующую длину. С каждым делением клеток они становятся короче. Однако определенные меры прекращают этот износ и снова удлиняют теломеры.
"У новорожденных длина теломер составляет около 10000 пар оснований, у 40-летнего человека на треть меньше, у 60-летнего - половина от суммы при рождении.
Есть способы сохранить теломеры - это означает избегать «главных врагов» теломер", - пишет Focus.
Есть способы сохранить теломеры - это означает избегать «главных врагов» теломер", - пишет Focus.
- воспаление
- окислительный стресс
- резистентность к инсулину
- психологические стрессы
5 способов затормозить сокращения теломер
Курение (активное и пассивное)Курение - самый большой фактор риска с отрицательными последствиями для каждой клетки.
СпортСпорт, как показывают исследования, является идеальной мерой для снижения окислительного стресса. Полезны умеренные аэробные упражнения на выносливость, такие как медленный бег, езда на велосипеде или плавание. 45 минут три раза в неделю кажутся особенно эффективными.
Долгий сонСон также влияет на длину теломер. Исследования показывают, что сон более семи часов связан с длинными теломерами, менее семи часов - с их укорочиванием.
Уменьшить жир в области животаЖир на животе увеличивает риск метаболических нарушений, резистентности к инсулину, и является пионером диабета 2 типа. Это укорачивает "колпачки хромосом".
Поддерживать социальные контактыСплоченность, гармония и терпимость в отношениях с окружающими важны. Это позволяет уменьшить влияние стресса.
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