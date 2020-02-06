5 причин боли внизу живота
Боль в нижней части живота может быть вызвана бактериальной, паразитарной или вирусной инфекцией. Всего существует 5 основных причин, почему внизу болит живот. Особую бдительность следует проявить женщинам.
"Боль в нижней части живота, локализованная в области чуть ниже пупка, может пройти сама по себе, если она вызвана основным заболеванием - запор, диарея или желудочный грипп. Но если боль повторяется, не проходит через пару дней, обратитесь за консультацией к врачу", - пишет издание Helth News.
5 причин боли внизу живота
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)Главные симптомы - частые позывы к мочеиспусканию, жжение, мутная моча, боль в нижней части живота. Мужчины с ИМП могут испытывать боль между прямой кишкой и мошонкой, протекание или медленный поток при мочеиспускании.
Генитальный герпесВызывает боль в животе или области половых органов, прежде чем вы испытаете другие симптомы. Вспышка может вызвать волдыри, которые выделяют жидкость.
Камни в почкахОни болезненны, особенно потому, что тело пытается устранить их через мочевыводящие пути. Симптомы включают боль при мочеиспускании, обесцвеченную мочу (из-за инфекции) и лихорадку.
Воспаление тазовых органовИнфекция женского половой системы. Часто вызывается хламидиозом или гонореей. Симптомы включают боль, нерегулярные месячные, неприятные запахи из влагалища и боль во время полового акта.
Стриктура уретрыВозникает, когда отверстие уретры сужено и ограничивает отток мочи. Стриктура мочеиспускательного канала вызвана воспалением или рубцовой тканью в результате травмы, операции или катетера.
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