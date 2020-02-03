Болезнь спины вызывает трудности с проглатыванием
Мануальные терапевты из Гонконга пришли к выводу о том, что трудности с глотанием могут вызываться болезнью позвоночника. Следовательно, таким пациентам лучше обращаться сразу к нескольким специалистам.
Новое исследование показало, что проблемы с проглатыванием могут вызываться дегенерацией позвоночника. Установлено, что изменения в изгибах позвоночника провоцируют трудности с проглатыванием. Возможно причиной цервикогенной дисфазии или трудностей при глотании является не только прямое сдавливание пищевода, но закрытие входа в гортань из-за наклона надгортанника, параэзофагеального воспаления и спазмов верхнего пищеводного сфинктера.
Плохая осанка при кифозе и сколиозе тоже может вызывать дисфагию. К предрасполагающим факторам относят пожилой возраст, короткий рост и аномалии позвоночника. Пожилая женщина, плохо глотающая твёрдую и даже жидкую пищу на протяжении нескольких лет, обратилась к мануальным терапевтам в Гонконге. У неё выявили умеренной горб и ограниченную подвижность шеи, как пишут исследователи. При рентгенологическом обследовании также были выявлены смещения первого и второго позвонков и дегенерация шейного отдела позвоночника. У женщины диагностировали шейный спондилез с вертикальным атлантоаксиальным подвывихом. Ее терапевтическое лечение состояло из стабилизации шейного подвывиха и восстановления подвижности суставов, с акцентом на мобилизацию шейки матки и укрепляющие упражнения.
После 20 сеансов мануальной терапии женщина полностью избавилась от проблем с шеей и трудностей с проглатыванием. Напомним, что глотание это сложная сенсомоторная функция. Оно управляется стволом головного мозга (продолговатым мозгом) и рефлексами глотки и пищевода. Целью мануальной терапии для этого пациента было снятие сдавливания ствола головного мозга, стабилизация подвывиха сустава, растяжение укороченных мышц и мобилизация жесткого сустава. Об этом пишет Journal of Clinical Medicine Insight. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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