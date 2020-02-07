Сколько воды пьют при начале диабета
Многие слышали о том, что постоянная жажда может быть одним из симптомов начинающегося диабета. Но как отличить обычную жажду от патологии, свидетельствующей о приближении болезни?
Диабет второго типа давно обрел формы глобальной эпидемии, ведь он развивается вместе с эпидемией ожирения. Все большее число россиян становятся жертвами диабета, так как набирают лишний вес и не занимаются спортом. Одним из ранних симптомов диабета считают постоянную жажду, в медицине именуемую полидипсией. Но людям вообще свойственна жажда, так как же отличить норму от патологии, тем более, если нам настойчиво советуют пить больше воды?
Сегодня врачи рекомендуют человеку среднего возраста выпивать не менее 1,2 литра воды в день, что соответствует 6-8 стаканам. В эту категорию входят и другие жидкости, включая соки, молоко, супы, чай и кофе. Нормально ощущать жажду при выполнении физических нагрузок и сильной потливости, при употреблении в пищу чего-то соленого и острого. Если же вы отправляетесь на кухню за водой более 8 раз в день, и все равно ощущаете обезвоженность, это повод насторожиться. Диабет второго типа сопровождается аномальным уровнем сахара в крови, что рождает жажду.
Почки создают больше воды для вывода сахара наружу, количество мочеиспусканий повышается, а значит, людям нужно больше пить. Слишком частое питье и мочеиспускание - тревожные симптомы диабета. Среди других: ощущение усталости, потеря веса, зуд в промежности, долгое заживление рак, проблемы со зрением. Помните, что на начальном этапе диабет второго типа можно контролировать за счет строгой диеты и регулярных физических нагрузок, как напоминает Express.co.uk. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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