Названы 6 признаков, позволяющие выявить шизофрению
Предотвратить шизофрению невозможно, но раннее выявление и лечение может значительно улучшить контроль над болезнью. Специалистами были названы пять признаков, позволяющих выявить данное расстройство психики.
Шизофрения характеризуется искажением мышления и восприятия реальности, обычно она развивается в промежутке между 16 и 30 годами. Точная причина ее возникновения науке до сих пор неизвестна; катализаторами болезни считаются генетические факторы и факторы окружающей среды. По словам ученых, риск пострадать от шизофрении особенно высок у тех, кто
- имеет члена семьи с данным расстройством,
- родился от пожилых отцов,
- испытал повышенную активацию иммунной системы,
- подвергся воздействию сильнодействующих веществ на психику в подростковом возрасте.
Социальная изоляция. О развитии шизофрении может говорить изменившееся поведение человека, который начинает избегать общения с родными, друзьями, все больше времени проводит в уединении, пропускает учебу или работу, общественные мероприятия.
Незаинтересованность. Утрата интереса к вещам, которые раньше были любимыми и желанными, приносили удовольствие, побуждали заниматься ими как хобби, – также может стать симптомом, позволяющим выявить шизофрению.
Проблемы с гигиеной. Они начинаются едва заметно: например, человек начинает нехотя чистить зубы, пропускает вечернюю чистку, не спешит умыться или принять душ. Со временем пренебрежение личной гигиеной растет.
Увлечение мистицизмом. Пациенты с шизофренией бывают склонны к религиозным крайностям, вере в потусторонние миры. Поначалу это может выглядеть некоторым чудачеством, но со временем данный признак шизофрении усугубляется, отрыв от реальности и погружение в мистические миры становится более глубоким, драматичным. От человека можно услышать, что его преследуют злые духи, некие неземные существа.
Непроизвольные движения. На ранних стадиях этот признак наблюдается практически у всех пациентов с шизофренией. Можно заметить слишком активную мимику, подергивание уголков рта, конечностей, необычное моргание (оно замедляется).
Важно понимать, что признаком шизофрении становятся именно изменения качеств, которые были присущи человеку ранее.
Галлюцинации. Они затрагивают любое из пяти чувств, но чаще всего бывают слуховыми – свыше 70% заболевших шизофренией слышат голоса. Еще один признак, позволяющий выявить шизофрению, - жалобы на чужие мысли, которые внушаются или вкладываются в голову кем-то извне.
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