Эксперты назвали самые безопасные места в самолете
По статистике самолет является одним из самых безопасных видов транспорта. Однако ситуации бывают разные. Эксперты портала Aviation Safety Network назвали наиболее безопасные места в авиалайнере, выбрав которые пассажиры смогут снизить риск для здоровья и жизни.
Как ни странно, но самыми безопасными оказались места в «хвосте» самолета. По результатам исследований, наиболее высокий показатель смертности (39%) зафиксирован именно в середине лайнера, не меньший — в передней части (38%), в то время как в хвостовой части — 32%.
Западные специалисты сделали такие выводы, изучив данные 65 авиакатастроф. Именно сиденья в «хвосте» признаны менее опасными, чем остальные. Коэффициент выживания в задней части воздушного судна составил порядка 28%, информирует портал DailyStar.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал о том, что психолог из Санкт-Петербурга дал необычный совет как бороться с боязнью самолетов.
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