Эксперты назвали самые безопасные места в самолете

Женщина в самолете

По статистике самолет является одним из самых безопасных видов транспорта. Однако ситуации бывают разные. Эксперты портала Aviation Safety Network назвали наиболее безопасные места в авиалайнере, выбрав которые пассажиры смогут снизить риск для здоровья и жизни.

Как ни странно, но самыми безопасными оказались места в «хвосте» самолета. По результатам исследований, наиболее высокий показатель смертности (39%) зафиксирован именно в середине лайнера, не меньший — в передней части (38%), в то время как в хвостовой части — 32%. 

Западные специалисты сделали такие выводы, изучив данные 65 авиакатастроф. Именно сиденья в «хвосте» признаны менее опасными, чем остальные. Коэффициент выживания в задней части воздушного судна составил порядка 28%, информирует портал DailyStar.

Ранее наш портал «Медикфорум» писал о том, что психолог из Санкт-Петербурга дал необычный совет как бороться с боязнью самолетов.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Эксперты назвали самые безопасные места в самолете


Медики назвали 5 продуктов с клетчаткой, улучшающих контроль диабета