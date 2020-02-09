Немецкие специалисты назвали предупреждающие знаки сердечной недостаточности

быстро возникающая усталость, которой не было раньше; сильный кашель ночью, не дающий лежать ровно; головокружение, способное закончиться обмороком;

уменьшение количества выделяемой организмом мочи;

отек ног, брюшной полости.

«Никогда не игнорируйте частую одышку, например, при подъеме по лестнице, боли в области грудной клетки, нерегулярное сердцебиение, внезапное изменение массы тела на 1-2 кг в течение двух-трех дней», - добавили эксперты.