Немецкие специалисты назвали предупреждающие знаки сердечной недостаточности
Имея сердечно-сосудистую недостаточность, люди могут не знать об этом, считает профессор Михаэль Бем из больницы Саарского университета. Немецкие специалисты назвали предупреждающие знаки, которые помогают заподозрить патологию, вовремя проконсультироваться с врачом.
Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность является заболеванием, означающем, что сердце человека перестало справляться с ведущей функцией перекачивания крови. Данное нарушение ведет к недостаточному кровоснабжению органов и тканей мозга, ослабляя их деятельность, способствуя атрофии клеток.
Сердечную недостаточность важно своевременно диагностировать и начинать лечить, на поздней стадии она угрожает жизни пациента. По словам специалистов, чем раньше она обнаруживается, тем легче поддается терапии, но люди часто не осознают наличия недуга.
Какие предупреждающие знаки указывают на сердечную недостаточность?
Немецкий фонд сердца (Deutsche Herzstiftung) называет следующие симптомы:
- быстро возникающая усталость, которой не было раньше; сильный кашель ночью, не дающий лежать ровно; головокружение, способное закончиться обмороком;
- уменьшение количества выделяемой организмом мочи;
- отек ног, брюшной полости.
«Никогда не игнорируйте частую одышку, например, при подъеме по лестнице, боли в области грудной клетки, нерегулярное сердцебиение, внезапное изменение массы тела на 1-2 кг в течение двух-трех дней», - добавили эксперты.
Врачи подчеркивают: пусковым механизмом сердечной недостаточности зачастую становится повышенное артериальное давление на протяжении длительного времени. Кроме того, сердечно-сосудистую недостаточность могут провоцировать воспалительные процессы в миокарде, врожденные аномалии дефект, злоупотребление алкоголем.
Примерно половина случаев недостаточности связана с развитием ишемической болезни сердца. Предупреждающим знаком данного заболевания может быть обильная потеря волос.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения указывают на ишемическую болезнь сердца.
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