Диетолог Тамара Прунцева рассказала, почему семечки полезны для здоровья

Диетолог Тамара Прунцева рассказала, почему семечки полезны для здоровья

Семечки или семена подсолнечника - привычный, знакомый с детства продукт для россиян. Но не стоит относится к нему пренебрежительно, по мнению врача-диетолога Тамары Прунцевой, они чрезвычайно полезны для здоровья и женской красоты.

Витамин Е и полезные жиры

"Семечки ? полезный продукт. Я рекомендовала бы употреблять семечки, поскольку в них содержится колоссальное количество витамина E. Он нужен нам для красоты. Он улучшает кожу, волосы и ногти. Семечки полезны для поддержания костной ткани, поскольку в семенах содержится медь, а она полезна для костей", объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

Осторожно - калории!

Важно учитывать, что помимо содержания полезных жиров, в семенах подсолнечника много калорий, а их чрезмерное употребление грозит лишним весом. Семечки калорийней даже шоколада - на 100 грамм сырых приходится 600 ккал, жареных - 700 ккал. Это не значит, что от семян подсолнечника людям с ожирением стоит отказаться - там "хорошие" жиры, но важно строго следить за размером порции.

Противопоказанием являются и заболевания. Людям с болезнью Вильсона-Коновалова, когда в организме нарушен метаболизм меди, семечки строго запрещены.

Вы можете легко включить в рацион семена подсолнечника, добавляя их в утреннюю овсянку (или любую кашу), покупая цельнозерновой хлеб с семечками.

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Диетолог Тамара Прунцева рассказала, почему семечки полезны для здоровья