Ученые предложили пять продуктов для оздоровления сердца
Болезни сердца являются одной из основных причин смерти людей во всем мире, но существуют продукты, которые содействуют его оздоровлению. Ученые предложили сокращать потребление животного белка и сделать обязательными в рационе растительное волокно, шоколад, полезные жиры.
Домашняя птица. Употребление вареной, а не жареной в масле курицы и яиц вместо красного мяса способствует оздоровлению сердца. Исследования продемонстрировали положительную связь между потреблением домашней птицы и низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Темный шоколад. Сердце оздоровляют такие компоненты продукта, как флавоноиды, способные останавливать процессы воспаления, повышать уровень «хорошего» холестерина в крови. Также флавоноиды активизируют производство оксида азота, расширяющего кровеносные сосуды и улучшающего циркуляцию крови.
Растительные волокнистые продукты. Фрукты, овощи, орехи, семечки являются богатыми источниками клетчатки, которая помогает снизить уровень вредного холестерина ЛПНП в организме. Это может значительно снизить риск сердечных заболеваний. Многие продукты данной группы вдобавок богаты антиоксидантами, которые тоже улучшают здоровье сердца.
Здоровые жиры. Включение в рацион таких продуктов, как авокадо, оливковое масло, рыбий жир, жирная рыба, оздоровляет сердце и в целом укрепляет организм.
Зеленый чай. Богатый антиоксидантами, он улучшает состояние сердца за счет уменьшения воспаления и снижения уровня вредного холестерина. Питье зеленого чая защищает клетки сердечной мышцы от повреждений, рассказали ученые в журнале Times Now.
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