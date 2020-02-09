Врач Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для здоровья

"В сексологии есть такое понятие как условно-физиологический ритм (УФР), составляющий 2-3 раза в неделю. Он не является обязательным "нормативом", это средняя норма, ведь у людей разные темпераменты, разный возраст, разная половая конституция. Важно знать половую конституцию и формировать свой, комфортный ритм половой активности, приносящий удовлетворение. Если человек не "добирает" норму, то качество жизни может снижаться", – сказал сексолог Евгений Кульгавчук для радио Sputnik.

Что произойдет, если привысить норму секса?

"Я рекомендую за сутки воздерживаться от секса. После фазы напряжения следует фаза расслабления. После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже".