Врач Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для здоровья
Половая сфера окружена мифами, но и правила тоже есть. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно, чтобы поддерживать здоровье.
Часто люди придумывают себе "норму", распространяя ее на окружающих. Но по словам сексолога, сколько секса нужно для здоровья - вопрос индивидуальный.
"В сексологии есть такое понятие как условно-физиологический ритм (УФР), составляющий 2-3 раза в неделю. Он не является обязательным "нормативом", это средняя норма, ведь у людей разные темпераменты, разный возраст, разная половая конституция. Важно знать половую конституцию и формировать свой, комфортный ритм половой активности, приносящий удовлетворение. Если человек не "добирает" норму, то качество жизни может снижаться", – сказал сексолог Евгений Кульгавчук для радио Sputnik.
Что произойдет, если привысить норму секса?Если у человека низкая норма, но он, повинуясь общепризнанному мнению начнет заниматься сексом чаще, чем ему требуется, организм за это спасибо не скажет. Есть события, когда от секса лучше себя оградить - важные выступления, ответственные мероприятия, се то, где требуется высокий уровень концентрации внимании.
"Я рекомендую за сутки воздерживаться от секса. После фазы напряжения следует фаза расслабления. После интимного и яркого контакта нервная система уходит в защитный режим, в режим восстановления. Если во время этого процесса нужно показывать высокие результаты, то КПД будет ниже".После важных событий, секс - отличное вознаграждение.
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