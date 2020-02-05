Недополучающие жир мужчины теряют тестостерон
Находящиеся на популярных диетах с низким содержанием жира мужчины сталкиваются со снижением уровня тестостерона. А это грозит падением либидо и объемов мышечной массы.
Мужской гормон тестостерон у мужчин и женщин отвечает за интерес к сексу, то есть либидо. Чем ниже его уровень, тем меньше желания у человека к занятиям сексом. Кроме того, от показателей тестостерона у мужчины зависит и результативность занятий спортом. Чем выше уровень этого гормона, тем более впечатляющей будет мышечная масса после регулярных тренировок. Журнал Aqua опубликовал результаты исследования ученых из Американской урологической ассоциации. Они выяснили, что диета с низким уровнем жира снижает показатели тестостерона у мужчин.
Установлено, что от 20% до 50% всех представителей сильного пола в США имеют сниженные показатели тестостерона в сыворотке. Приблизительно у полумиллиона мужчин ежегодно низкий уровень тестостерона диагностируется клинически. А эта проблема может вызывать упадок сил, нарушения в работе мозга и изменения настроения. К подобному питанию прибегают мужчины, как с нормальным весом, так и с его избытком. И здесь стратегия должна быть разной, как считают исследователи.
"Если кто-то с нормальным весом хочет оптимизировать уровень тестостерона с помощью диеты с низким уровнем жира, то это не совсем правильная тактика, - говорит автор исследования доктор Дэниел Садовски (Daniel Sadowski), уролог Rockford Urological Associates. - Если же мужчина с лишним весом худеет на такой диете, то лучше продолжать ее соблюдать. Потеря лишнего веса имеет большее значение для повышения уровня тестостерона. Также важно нормально высыпаться и заниматься спортом". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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