Врачи рассказали, как обогреватели могут навредить здоровью

«Пользоваться обогревателем нужно максимально осторожно пожилым людям, страдающим от сердечно-сосудистых болезней, астмы. С сухим воздухом можно бороться, ставя рядом с батареей или обогревателем емкость с водой», - дали совет медработники.

Еще до начала отопительного сезона многие начинают использовать обогреватели, чтобы создать в доме комфортную температуру. Но мало кто задумывается о влиянии данных устройств на здоровье, заметили врачи.Специалисты рассказали , как именно обогреватели могут навредить здоровьюЭксперты констатируют, что в комнате с работающим обогревателем, батареями повышается уровень окиси углерода, что очень вредно при болезнях сердца. Кроме того переход в теплое помещение из холодной среды создает эффект температурных качелей, провоцирующий сосудистые спазмы.Зимний отопительный сезон – тяжелое испытание для кожи: использование обогревателей способствует повышенной сухости, раздражению, зуду, воспалению, обострению аллергических реакций, раннему старению.Также, по словам врачей, постоянное пребывание в помещении с обогревателем вредит слизистой глаз, иссушает ее, повышает риск развития конъюнктивита.По данным Клиники института питания РАМН сухость воздуха и сниженное содержание кислорода в помещении с обогревателем вредны мозгу, - при этом возникают сонливость, проблемы с концентрацией внимания, ощущение тумана в голове.Врачи рассказали, что сильнее всего воздух сушат масляные обогреватели. Кроме того, при их нагревании в воздух могут выделяться токсины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие типичные ошибки совершаются людьми при проветривании квартиры зимой.