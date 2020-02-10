На Кубани пройдет акция по сбору донорской крови

Вся заготовленная кровь будет направлена в отделение гематологии детской краевой больницы.Банк крови для больных детей пополнят на Кубани в рамках донорской акции к международному дню детей, больных раком (18+). Вся заготовленная кровь будет направлена в отделение гематологии детской краевой больницы.Акция состоится в регионе 13 февраля — сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.– С восьми утра краевой мобильный комплекс заготовки крови будет работать в краснодарском аэропорту по улице Евдокии Бершанской, д. 355, – уточнили в минздраве Кубани.В 2020 году финансирование отрасли здравоохранения края увеличилось до 106,5 млрд рублей. В том числе, общий «вес» национального проекта «Здравоохранение» вырос до 7,7 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.Наибольший объем средств нацпроекта будет направлен на борьбу с онкологическими заболеваниями – 2 млрд рублей. На эти средства запланировано приобретение современного оборудования, создание центров амбулаторной онкопомощи.Линейный ускоритель серии Elekta купили на средства из регионального бюджета, выделенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат проводит высокоточное лучевое лечение онкологии. Во время процедуры работает цифровая система контроля и проверки положения пациента. Благодаря этому доза безошибочно подводится к патологическому очагу, защищая здоровые органы и ткани. Лечить пациентов с помощью современного аппарата будут бесплатно, в рамках ОМС.В прошлом году в Краснодарском крае благодаря краевым акциям заготовлено почти две тонны донорской крови, специалисты провели около 70 массовых и выездных мероприятий, участниками которых стали почти четыре тысячи человек, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.Напомним, ранее в Краснодаре выступили участники экспедиции «Совпадение». Это масштабный просветительский проект Русфонда при поддержке фонда «АиФ.Доброе сердце» по привлечению новых членов в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. Цель экспедиции - сделать трансплантацию костного мозга доступной для каждого, кто в ней нуждается.Всего в регистре по России доноров костного мозга чуть более 130 тысяч человек, из них более 900 человек из Краснодарского края. Сотни жизней уже спасены. Наша миссия, чтобы доноров было больше.