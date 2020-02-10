На Кубани пройдет акция по сбору донорской крови
Вся заготовленная кровь будет направлена в отделение гематологии детской краевой больницы.
Банк крови для больных детей пополнят на Кубани в рамках донорской акции к международному дню детей, больных раком (18+). Вся заготовленная кровь будет направлена в отделение гематологии детской краевой больницы.
Акция состоится в регионе 13 февраля — сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
– С восьми утра краевой мобильный комплекс заготовки крови будет работать в краснодарском аэропорту по улице Евдокии Бершанской, д. 355, – уточнили в минздраве Кубани.
В 2020 году финансирование отрасли здравоохранения края увеличилось до 106,5 млрд рублей. В том числе, общий «вес» национального проекта «Здравоохранение» вырос до 7,7 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
Наибольший объем средств нацпроекта будет направлен на борьбу с онкологическими заболеваниями – 2 млрд рублей. На эти средства запланировано приобретение современного оборудования, создание центров амбулаторной онкопомощи.
Линейный ускоритель серии Elekta купили на средства из регионального бюджета, выделенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Аппарат проводит высокоточное лучевое лечение онкологии. Во время процедуры работает цифровая система контроля и проверки положения пациента. Благодаря этому доза безошибочно подводится к патологическому очагу, защищая здоровые органы и ткани. Лечить пациентов с помощью современного аппарата будут бесплатно, в рамках ОМС.
В прошлом году в Краснодарском крае благодаря краевым акциям заготовлено почти две тонны донорской крови, специалисты провели около 70 массовых и выездных мероприятий, участниками которых стали почти четыре тысячи человек, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Напомним, ранее в Краснодаре выступили участники экспедиции «Совпадение». Это масштабный просветительский проект Русфонда при поддержке фонда «АиФ.Доброе сердце» по привлечению новых членов в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. Цель экспедиции - сделать трансплантацию костного мозга доступной для каждого, кто в ней нуждается.
Всего в регистре по России доноров костного мозга чуть более 130 тысяч человек, из них более 900 человек из Краснодарского края. Сотни жизней уже спасены. Наша миссия, чтобы доноров было больше.
Оставить комментарий