Инсульт у женщин - главные факторы риска

Инсульт у женщин - главные факторы риска

Глухота, паралич - многие знакомы с такими сигналами тревоги при инсульте. Но у женщин бывают и нехарактерные признаки, указывающие на инсульт. Немецкий врач Кристиан Нольте рассказывает, на что обратить внимание.

Женские факторы риска инсульта

Существуют факторы риска, влияющие на женщин. Они страдают от мерцательной аритмии и сердечной недостаточности до инсульта чаще, чем мужчины, не подозревая об этом. При этом, реже страдают от ишемической болезни сердца (ИБС).
Еще один специфический фактор риска заключается в гормонах. Когда женщины их принимают, повышается вероятность инсульта. Поэтому, по мнению Кристиана Нольте, побочные эффекты и преимущества должны быть критически взвешены при приеме гормонов (заместительная гормональная терапия), особенно в пожилом возрасте. Риски увеличиваются, если человек курит, подвержен приступам мигрени.

Главные симптомы инсульта

  • односторонний онемение кожи / тела (лицо + рука + нога)
  • гемиплегия (мышечная слабость)
  • нарушение речи (слова не выявляются, не понимаются)
  • изображения видны дважды и исчезают при закрытии одного глаза
  • поле зрения с обеих сторон ограничено 
Симптомы инсульта, больше характерные для женщин:
  • сильная головная боль
  • тошнота
  • рвота
  • головокружение
Различия можно увидеть и после приступа. У женщин прогноз хуже, чем у мужчин. 
"Вероятно, это связано не с полом, - объясняет Нольте, - просто у женщин инсульт случается в более позднем возрасте, у них меньше социальной поддержки".

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Инсульт у женщин - главные факторы риска


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