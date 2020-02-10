Инсульт у женщин - главные факторы риска
Глухота, паралич - многие знакомы с такими сигналами тревоги при инсульте. Но у женщин бывают и нехарактерные признаки, указывающие на инсульт. Немецкий врач Кристиан Нольте рассказывает, на что обратить внимание.
Женские факторы риска инсультаСуществуют факторы риска, влияющие на женщин. Они страдают от мерцательной аритмии и сердечной недостаточности до инсульта чаще, чем мужчины, не подозревая об этом. При этом, реже страдают от ишемической болезни сердца (ИБС).
Еще один специфический фактор риска заключается в гормонах. Когда женщины их принимают, повышается вероятность инсульта. Поэтому, по мнению Кристиана Нольте, побочные эффекты и преимущества должны быть критически взвешены при приеме гормонов (заместительная гормональная терапия), особенно в пожилом возрасте. Риски увеличиваются, если человек курит, подвержен приступам мигрени.
Главные симптомы инсульта
- односторонний онемение кожи / тела (лицо + рука + нога)
- гемиплегия (мышечная слабость)
- нарушение речи (слова не выявляются, не понимаются)
- изображения видны дважды и исчезают при закрытии одного глаза
- поле зрения с обеих сторон ограничено
- сильная головная боль
- тошнота
- рвота
- головокружение
"Вероятно, это связано не с полом, - объясняет Нольте, - просто у женщин инсульт случается в более позднем возрасте, у них меньше социальной поддержки".
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