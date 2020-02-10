Инсульт у женщин - главные факторы риска

Женские факторы риска инсульта

Главные симптомы инсульта

односторонний онемение кожи / тела (лицо + рука + нога)

гемиплегия (мышечная слабость)

нарушение речи (слова не выявляются, не понимаются)

изображения видны дважды и исчезают при закрытии одного глаза

поле зрения с обеих сторон ограничено

сильная головная боль

тошнота

рвота

головокружение

"Вероятно, это связано не с полом, - объясняет Нольте, - просто у женщин инсульт случается в более позднем возрасте, у них меньше социальной поддержки".