Долгие рабочие смены грозят гипертонией
Если продолжительность рабочей недели составляет более 40 часов, это увеличивает опасность обычной и скрытой гипертонии. Последняя представляет собой нормальное артериальное давление при визитах к врачу, которое упорно повышается дома.
Канадские ученые пришли к выводу о том, что долгие часы работы грозят развитием гипертонии. В исследовании приняли участие более 3 500 "белых воротничков", у которых показатели давления измерялись по утрам и в течении всего остального рабочего дня. Продолжительность периода наблюдений составила 5 лет. Установлено, что при продолжительности рабочей недели в 49 часов и более риск традиционной гипертонии вырастал на 66%, а риск скрытой - на 70%, по сравнению с теми, кто работал не более 40 часов.
Если рабочая неделя длилась от 41 до 48 часов, то риск двух типов гипертонии увеличивался, соответственно, на 51% и 33%. При этом риск оставался одинаковым для мужчин и женщин, как говорится в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации. В 2018 году, по ее оценкам, 103 млн американцев имели гипертонию, а в 2015 из-за нее умерло более 79 000 человек. Исследователи считают, что "ударники" должны просить врачей обращать особое внимание на давление, чтобы выдавать специальные мониторы для ношения в течение дня. Они помогут засечь скрытую гипертонию.
В долгосрочной перспективе скрытая гипертония может спровоцировать инсульт или инфаркт. Повышенное артериальное давление необходимо контролировать за счет прописанных лекарств и изменений в образе жизни. Результаты исследования публикует журнал Hypertension. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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