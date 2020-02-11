Импотенцию будут лечить звуковыми волнами
Воздействие волновых разрядов на пенис стимулирует рост нервных волокон и кровеносных сосудов. А это поможет в лечении импотенции.
Звуковые волны, направленные в половой член, могут использоваться в борьбе с импотенцией, как показало исследование. Его авторы сопоставили эту относительно новую методику с эффектом стандартных лекарств против импотенции на группе мужчин с эректильными дисфункциями. Установлено, что 6 сеансов по 2 400 импульсов акустической энергии в область пениса обеспечили заметно более впечатляющие результаты, чем таблетки сами по себе. Звуковые волны работают за счет стимуляции роста нервных волокон и кровеносных сосудов, что восстанавливает функционал полового члена.
20-минутные сеансы не вызывают боли у пациентов. Ученые University of Naples Federico II в Италии доказали способность экстракорпоральной ударно-волновой терапии использоваться в лечении эректильной дисфункции. У всех 156 участников имелся диабет второго типа, что довольно часто сопровождает импотенцию. Диабет вызывает повреждения нервов и кровеносных сосудов из-за плохого контроля уровня сахара в крови. Добровольцы принимали сиалис в течение 12 недель, а половина также проходила через ударно-волновую терапию дважды в неделю в течение трех недель.
Средний возраст участников эксперимента составил 57 лет, тяжесть эректильной дисфункции определялась по специальной шкале. Состояние поначалу улучшилось в обеих группах, но впоследствии именно мужчины, проходившие через лечение импотенции звуковыми волнами, добились максимального прогресса, сообщает The Sun. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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