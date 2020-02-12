Ваша любимая поза во сне. Что она говорит о характере?

«Люди, предпочитающие спать на боку, - счастливчики. Это гибкие натуры, открытые всему новому, но не теряющие здравого смысла. Легко переносят шутки и колкости в свой адрес, - у них хорошая самозащита», - рассуждает эксперт.

«Спящие на животы аккуратны, пунктуальны и предсказуемы, поскольку любят действовать по четким правилам. Им нравится производить впечатление на окружающих, но не нравится, когда вы слишком много интересуетесь их делами, они хотят сами руководить ситуацией», - поясняет психолог.

«Они не боятся жизни, чувствуют себя неуязвимыми, обычно более эгоистичны, чем другие. На спине часто спят дети», - констатирует эксперт.