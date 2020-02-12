Ваша любимая поза во сне. Что она говорит о характере?
Поза на животе, спине или боку – какая ваша любимая? Поза человека во сне может многое говорить о его характере, утверждает американский психолог и писатель Сэмюэль Данкелл.
В своей книге «Положение сна: ночной язык тела» Данкелл пишет, что большинство людей склонны к определенному положению тела во сне на протяжении в жизни. Любимая поза во сне формируется в возрасте семи лет и обычно остается на все последующие годы.
Специалист поясняет: среди спящих людей наблюдаются четыре основных позиции: на спине, на животе, в положении эмбриона, боком-полубоком. Когда определенная поза во сне становится любимой, это многое говорит о характере выбравшего ее.
Поза эмбриона. Колени подтянуты, голова склонена, торс полусогнут, руки обхватывают подушку, пересекаются или направлены к ногам: так тело принимает во сне положение плода в материнской утробе. По словам психолога, люди, которые проводят в данной позе большую часть ночи, отличаются повышенной тревожностью, застенчивы, закрыты для общения. Эти черты характера говорят о повышенной эмоциональной уязвимости: спящие в позе эмбриона часто страдают от осознания своей зависимости от других людей или каких-то обстоятельств. Если ноги оказываются сильной подтянутыми во время сна, это нередко указывает на креативное мышления, считает Данкелл.
На боку. Тело не так сильно сгибается, как в позе плода, ноги почти выпрямлены. Те, для кого эта поза любимая, обладают уравновешенным характером, быстро, приспосабливаются к меняющимся условиям жизни, легко переносят трудности.
«Люди, предпочитающие спать на боку, - счастливчики. Это гибкие натуры, открытые всему новому, но не теряющие здравого смысла. Легко переносят шутки и колкости в свой адрес, - у них хорошая самозащита», - рассуждает эксперт.
На животе. Лицо направлено вниз, руки над головой или охватывают подушку, ноги вытянуты к концу кровати, слегка раздвинуты. Данная поза во сне является любимой для небольшого количества людей. Эти личности часто являются доминирующими в своем окружении, отличаются обостренным честолюбием, перфекционизмом.
«Спящие на животы аккуратны, пунктуальны и предсказуемы, поскольку любят действовать по четким правилам. Им нравится производить впечатление на окружающих, но не нравится, когда вы слишком много интересуетесь их делами, они хотят сами руководить ситуацией», - поясняет психолог.
Поза на спине. Лицом к потолку, ноги слегка расставлены, руки по бокам тела: сон на спине нередко называют «королевским положением». Характеру людей, любящих эту позу, свойственна самоуверенность.
«Они не боятся жизни, чувствуют себя неуязвимыми, обычно более эгоистичны, чем другие. На спине часто спят дети», - констатирует эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных причинах ночной потливости.
Оставить комментарий