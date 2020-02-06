Эти позы во время сна могут быть полезными и вредными для здоровья
Любимая поза человека во время сна влияет на здоровье - она может быть полезной для его укрепления, или, наоборот, вредить.
Поза «на спине». Считается одной из самых полезных: вес тела распределяется равномерно, нагрузка на плечи и спину минимальная, что способствует полному расслаблению. У людей, спящих на спине, меньше морщин - кожа лица во время такого сна не сминается, как в других позах. В то же время важно спать на невысокой подушке, без сильного подъема головы, обеспечивающего ранние морщины шеи и второй подбородок.
Также следует знать, что подобная поза способна вредить людям, склонным к храпу: во время сна может сбиться дыхание, развиться апноэ – состояние остановок дыхания, угрожающее работе мозга.
Поза «на животе». В таком положении проблема храпа наименее вероятна, - однако сильная нагрузка ложится на спину, поясничный отдел позвоночника. Повороты головы в данной позе излишне нагружают шейный отдел позвоночника, провоцируя возникновение болей, онемения, «зажимов». Любителям спать на животе врачи рекомендуют обходиться без подушки, либо выбирать невысокую и плотную.
Поза «на боку». Она полезна для позвоночника, который растягивается и расслабляется, а также для профилактики храпа. Учеными было установлено, что в этой позе мозг хорошо очищается от токсинов. Спать на боку, таким образом, полезно для защиты от нейродегенеративных болезней.
Но шея в таком положении испытывает сильное напряжение. Привыкшим спать в этой позе нужно тщательно подбирать подушку – она должна служит опорой шее. Также во время сна на боку повышается риск отлежать руку, вызвав нарушение кровоснабжения, пережатие нервов.
На правой или левой стороне? Сон на правой стороне тела вреден людям с повышенной кислотностью желудка - он способствует появлению изжоги. Отдых на левой стороне обладает целым рядом позитивных свойств. Так, во время сна на левой половине активизируются функции пищеварительной системы, что благоприятно сказывается на здоровье. Кроме того, улучшаются обменные процессы: из организма выводятся шлаки, очищаются клетки, улучшается состояние лимфатической системы.
Поза эмбриона. Говоря о пользе, медики выделяют следующие плюсы: позвоночные кости не сгибаются слишком сильно и полноценно отдыхают; вместе с костями расслабляются мышцы; наутро человек чувствует себя хорошо выспавшимся. Но также привычка сворачиваться калачиком имеет вредные стороны: затрудняется кровоток (особенно когда спящий обнимает подушку, другие предметы), в отдельные части тела поступает мало крови, утром можно проснуться с тяжелой головой.
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