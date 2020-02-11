В Таганроге 500 млн. рублей потратят на охрану детства и заботу о пожилых людях
Таким образом, в Ростовской области будет реализовываться нацпроект «Демография».
Свыше 500 млн рублей предусмотрено в 2020 году на охрану детства и заботу о пожилых людях в Таганроге в рамках нацпроекта «Демография».
По информации городского управления социальной защиты населения, объем финансирования этого направления увеличился по сравнению с прошлым годом на 25%.
В 2020 году в рамках нацпроекта различные виды помощи получают более 11 тысяч семей с детьми.
По словам начальника управления соцзащиты Веры Котовой, подготовлена нормативная база для предоставления в 2020 году многодетным семьям земельных сертификатов. Возобновлено выделение им микроавтобусов.
Отдельные виды пособий модернизированы, проведена индексация всех мер поддержки.
В городе реализуется проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми. В рамках него с пенсионерами и инвалидами работают Центр социального обслуживания и организация «Социальные услуги». Под их патронажем находятся 3500 горожан.
Кроме того, рассматривается вопрос об открытии в городе в рамках проекта дневного полустационара на 20 мест.
Ранее сообщалось, что в 2019 году в Таганроге умерло 4084 человека, при этом родилось лишь 2420 детей.
По сравнению с предыдущим годом число новорожденных сократилось на 90 человек, умерших – на 25.
Среди причин смерти таганрожцев на первом месте — болезни системы кровообращения, на втором — старость, на третьем — новообразования.
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