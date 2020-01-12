В 2020 году спортплощадки появятся в более чем ста местах нижегородского региона

– В 2019 году участниками программы «Формирование комфортной городской среды» стали все 52 муниципальных района и городских округа, мы благоустроили 100 общественных пространств. Работы на пяти из них были полностью профинансированы из местных бюджетов и внебюджетных источников. Задача, которую мы ставим перед собой, к 2024 году благоустроить не менее 600 общественных пространств,

– Призываю коллег, которые реализовывают проекты, максимально внимательно относиться к волеизъявлению людей. Недопустимо, чтобы нижегородцы получали не то пространство, за которое голосовали и в разработке концепции которого участвовали. Важно понимать, что мы стараемся изменить окружающую среду именно для людей. И мы должны делать это вместе с людьми. Без их активного участия успехов нам не добиться,

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области за 1 млрд. 236 млн рублей планируют благоустроить в 2020 году 131 общественное пространство.Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что на благоустройство территорий по всему нижегородскому региону в текущем, 2020 году будет направлен 1 млрд 236 млн рублей. Благодаря этому преображению и благоустройству подвергнется 131 общественное пространство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».– заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.По его словам, в текущем году также начнутся благоустроительные в тех малых городах региона, Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень, которые победили во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» в 2019 году – им были выделены специальные гранты на благоустройство на общую сумму в 249 млн рублей.В прошлом, 2019 году в рамках названного нацпроекта уже были благоустроены 100 общественных пространств и 382 дворовые территории, на что из бюджетов трех уровней, федерального, регионального и муниципального бюджетов потратили больше 1,5 млрд рублей. Почти на каждой из этих пространств обязательным условем благоустройства было строительство площадки для занятия спортом.Все эти объекты были выбраны для работ в результате голосования самих нижегородцев. Для определения территорий и объектов для благоустройства на этот год, голосование было проведено снова: оно прошло с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области. о словам нижегородского губернатора, в рейтинговом голосовании, которое впервые проходило на сайте «Голос.За», приняли участие более 223 тысяч человек:– сказал Глеб Никитин.В перечень текущего года в качестве кандидатов на благоустройство вошли 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.Напомним, ранее МедиуФорум сообщил, что в нижегородском Чкаловске появятся вышка для прыжков в воду и спортивные площадки на воде и на суше.