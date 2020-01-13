На профессиональную подготовку пожилых Нижегородская область в 2020 году потратит100 млн рублей
Нижегородские власти заявили, что готовы потратить в 2020 году 100 млн рублей из бюджетов разных уровней на то, чтобы граждане предпенсионного возраста нашли для себя новую специальность, освоив ее, или же повысили квалификацию в той специальности, которой уже обладают.
В минувшем году за счет бюджетов разных уровней уже прошли профессиональную подготовку либо переподготовку 2638 нижегородцев, на что было потрачено 80,3 млн рублей.
Мероприятия такого рода предусматривает национальный проект «Демография».
– Сегодня в рейтинге субъектов РФ по объемам привлекаемых федеральных средств Нижегородская область занимает пятое место. Поскольку мероприятия по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста оказались и востребованы, и эффективны, в 2020 году Нижегородской области выделено больше средств: 95,8 млн рублей - из федерального бюджета и 4 млн рублей - из областного. Соглашение с Рострудом о предоставлении субсидии уже подписано. Центры занятости населения готовы начать обучение всех желающих,
– заявил Александр Силантьев, глава управления по труду и занятости населения Нижегородской области.
100 млн рублей уйдут на то, чтобы обучить профессии граждан в возрасте 50 лет и старше, включая тех, кто уже вышел на пенсию или близок к этому. При этом категория участников в 2020 году расширена.
Поучиться же есть чему: выбор образовательных программ обширен и в него обязательным порядком входят те специальности, которые сегодня наиболее актуальны и востребованы на рынке труда.
Учиться же можно как без отрыва, так и с отрывом от производства в любой лицензированной для этого образовательной организации. Прийти на учебу может как рабочий, так и начальник производственного цеха.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородских центрах занятости пройдут Дни открытых дверей для инвалидов, пенсионеров, предпенсионеров и безработных.
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