На профессиональную подготовку пожилых Нижегородская область в 2020 году потратит100 млн рублей

– Сегодня в рейтинге субъектов РФ по объемам привлекаемых федеральных средств Нижегородская область занимает пятое место. Поскольку мероприятия по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста оказались и востребованы, и эффективны, в 2020 году Нижегородской области выделено больше средств: 95,8 млн рублей - из федерального бюджета и 4 млн рублей - из областного. Соглашение с Рострудом о предоставлении субсидии уже подписано. Центры занятости населения готовы начать обучение всех желающих,

Нижегородские власти заявили, что готовы потратить в 2020 году 100 млн рублей из бюджетов разных уровней на то, чтобы граждане предпенсионного возраста нашли для себя новую специальность, освоив ее, или же повысили квалификацию в той специальности, которой уже обладают.В минувшем году за счет бюджетов разных уровней уже прошли профессиональную подготовку либо переподготовку 2638 нижегородцев, на что было потрачено 80,3 млн рублей.Мероприятия такого рода предусматривает национальный проект «Демография».– заявил Александр Силантьев, глава управления по труду и занятости населения Нижегородской области.100 млн рублей уйдут на то, чтобы обучить профессии граждан в возрасте 50 лет и старше, включая тех, кто уже вышел на пенсию или близок к этому. При этом категория участников в 2020 году расширена.Поучиться же есть чему: выбор образовательных программ обширен и в него обязательным порядком входят те специальности, которые сегодня наиболее актуальны и востребованы на рынке труда.Учиться же можно как без отрыва, так и с отрывом от производства в любой лицензированной для этого образовательной организации. Прийти на учебу может как рабочий, так и начальник производственного цеха.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородских центрах занятости пройдут Дни открытых дверей для инвалидов, пенсионеров, предпенсионеров и безработных.