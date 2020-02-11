Журналист Юрий Дудь в своем фильме развенчал мифы о ВИЧ
Известный журналист и блогер Юрий Дудь вместе со своей командой снял почти двухчасовой фильм о проблеме ВИЧ в России, в котором он развенчал многие мифы о вирусе иммунодефицита человека.
В фильме Юрий Дудь также лично прошел тест на ВИЧ, который в итоге дал отрицательный результат. Ролик уже можно посмотреть на канале журналиста на платформе YouTube.
Сам Юрий признался, что главная задача проекта – это развенчать мифы о ВИЧ-инфекции и СПИДе, а также провести ликбез среди населения. Так, многие по-прежнему боятся и сторонятся людей с вирусом иммунодефицита человека. Однако, как сказали специалисты и эксперты, если пациент регулярно принимает терапию, то он не может передать ВИЧ ни другим партнерам, ни своему будущему ребенку, если планируется зачатие.
При этом если ВИЧ никак не лечить, то он может перерасти в СПИД. Именно от последнего люди и умирают, но никак не от самого вируса, сообщили эксперты в фильме Дудя.
По статистике, которую озвучил Юрий, сейчас в России зарегистрированы около одного миллиона человек с ВИЧ-инфекцией, то есть практически 1% населения. Ранее портал «Медикфорум» писал, что 1% жителей Санкт-Петербург живут с вирусом иммунодефицита человека.
Оставить комментарий