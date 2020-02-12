Поможет ли пищевая сода при изжоге
В советских аптеках смеялись над редкими иностранцами, привычно спрашивающими лекарства от изжоги, о которых в нашей стране никто и не подозревал. Гостям издалека советовали обращаться к обычной питьевой соде.
Изжога - довольно частый спутник людей, страдающих от повышенной кислотности желудочного сока. Она возникает в тот момент, когда сок выбрасывается вверх через клапан желудка в пищевод и гортань. Довольно давно человечество заметило, что питьевая сода облегчает состояние при резкой изжоге. Действительно, сода может нейтрализовать соляную кислоту желудочного сока, но это не обходится без последствий для здоровья. В результате этой реакции образуется углекислый газ, раздражающий железы желудка и заставляющий их производить еще больше соляной кислоты.
Так что в итоге у человека с повышенной кислотностью из-за пищевой соды этот показатель еще более возрастает. Эффективно бороться с изжогой рекомендуется с помощью различных лекарственных препаратов, продающихся в каждой аптеке - антацидов. Большое внимание стоит уделить диете, так как при изжоге есть смысл сократить употребление бульонов на мясе и рыбе, маринадов, копченостей, грибов, фасоли, гороха (эти продукты долго перевариваются), а также сладостей и мучных изделий.
Питаться рекомендуется небольшими порциями 5-6 раз в день. В этом случае избыток желудочного сока, выделяющийся при повышенной кислотности почти постоянно, будет уходить на переваривание пищи. Пищевая сода может помочь только временно и при серьезном обострении изжоги, не дающей нормально существовать. Если антацидов рядом нет - можно принять соду, но не делайте из этого привычку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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