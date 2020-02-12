Беременным нельзя активно пользоваться макияжем
Исследование показало, что если беременные активно используют косметику, у них чаще бывают толстые дети. Химикаты в средствах для макияжа могут добираться до ребенка в утробе.
Регулярно пользующиеся косметикой мамы чаще имеют пухлых детей, так как химические компоненты макияжа могут достигать утробы. Исследователи измерили уровень бутил парабена в моче 629 матерей. Оказалось, что максимальная его концентрация отмечается у ярых любительниц макияжа. Причем их дети имели, в среднем, больший вес в первые 8 лет жизни, и особенно это казалось девочек. Парабены способны проникать в организм через кожу, а затем пробираться в плаценту, принося вред ребенку.
Немецкие ученые подвергли маленьких мышат воздействию парабенов в утробе. Когда они появлялись на свет, то демонстрировали большее желание к поглощению пищи и набирали больший вес, чем мыши из контрольной группы. Бутил парабены содержатся также в пище и напитках, они нарушали работу генов, регулирующих поглощение пищи у мышей. Парабены используются для консервации, благодаря своим противомикробным и противогрибковым свойствам. Чаще всего встречаются в косметике для длительного использования вроде основы или блеска для губ.
Бутил парабен - постоянный компонент косметики, дезодорантов, увлажнителей и шампуней, а также многих продуктов питания. В организм людей парабены проникают через процессы пищеварения или через кожу, их обнаруживают в моче, крови и грудном молоке, как пишет Nature Communications. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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