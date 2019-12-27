Дети от матерей с ожирением имеют проблемы с моторными навыками

"Мы не собираемся пугать или стыдить кого-то, - говорит соавтор исследования доцент Элизабет Уайден (Elizabeth Widen). - Мы просто начинаем лучше понимать некоторые из этих связей между материнским весом и здоровьем ребенка. Что удивляет, так это то, что даже с использованием разных соответствующих возрасту оценок развития, мы выявили эти связи в раннем и среднем этапе детства. Следовательно, влияние материнского веса на мозг ребенка сохраняется с годами". ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Очередное исследование показало, насколько большое значение для будущего ребенка имеет вес его матери во время беременности. Так, если женщины с ожирением рожают детей, то у тех к трем годам отмечаются более плохие моторные навыки, чем у ровесников, которых произвели на свет мамы с нормальным весом. А к 7 годам у детей от мам с ожирением отмечается и более низкий уровень IQ, как показали наблюдения более чем за 368 детьми. Обнаружена прямая связь между интеллектом ребенка и материнским ожирением, впрочем, она прослеживалась только у мальчиков.Ожирение вызывает целый ряд изменений в теле, и ученые предположили, что оно также влияет на развитие плода. По их мнению, нарушения в гормональной системе или дефицит минералов в результате материнского ожирения замедляет развитие мозга ребенка. При этом авторы исследования из Университета Техаса особенно подчеркивают, что полученные ими выводы ни в коем случае не должны стыдить матерей и заставлять их испытывать чувство вины из-за лишнего веса.