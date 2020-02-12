6 преимуществ пробиотиков - кишечник, кожа и даже сердце

6 преимуществ пробиотиков - кишечник, кожа и даже сердце

Микробиом - "коллекция" бактерий, живущих в кишечнике, играет важную роль в здоровье. Два самых популярных способа заботиться и оказывать ей необходимую поддержку - это пробиотические добавки и продукты, богатые пробиотиками. Но пробиотики благотворно воздействует не только на кишечник.

Оздоравление кишечника

Пробиотики наиболее известны своим воздействием на здоровье кишечника.
"Думайте о пробиотиках как о своих маленьких помощниках, которые восстанавливают порядок и помогают поддерживать гармонию в кишечной экосистеме», - говорит эксперт по здоровью кишечника Винсент Педре, доктор медицины. - "Они превосходят численностью и противодействуют нежелательным патогенам, в том числе неблагоприятные бактерии, дрожжи и паразиты".

Улучшение состояния кожи

Пробиотики не просто творят чудеса внутри тела, а могут влиять и на внешность.
«У вас есть бактерии на коже и по всему телу. Пробиотики воздействуют на микробиом, присутсвующий на коже, а не только на кишечник», - говорит эксперт по интегративной медицине, Эми Шах.
Экзема, прыщи, аллергическое воспаление и гиперчувствительность - пробиотики улучшают состояние кожи совместно с целенаправленным лечением. Их применяют внутрь и местно.

Здоровье сердца

Обзор более 30 рандомизированных клинических испытаний показал, что прием пробиотических добавок может положительно влиять на уровень общего холестерина.
Потребление пробиотиков приносит пользу как систолическому (верхнее число), так и диастолическому (нижнее число) кровяному давлению примерно так же, как при употреблении диеты с низким содержанием соли.

Каждый должен принять пробиотики?

Пробиотики считаются безопасными для употребления, если вы здоровы. Но если присутствует серьезное заболевание или нарушенная иммунная система, получите зеленый свет от врача. Стоит включить в свой рацион пробиотические продукты - йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи.

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