6 преимуществ пробиотиков - кишечник, кожа и даже сердце

Оздоравление кишечника

"Думайте о пробиотиках как о своих маленьких помощниках, которые восстанавливают порядок и помогают поддерживать гармонию в кишечной экосистеме», - говорит эксперт по здоровью кишечника Винсент Педре, доктор медицины. - "Они превосходят численностью и противодействуют нежелательным патогенам, в том числе неблагоприятные бактерии, дрожжи и паразиты".

Улучшение состояния кожи

«У вас есть бактерии на коже и по всему телу. Пробиотики воздействуют на микробиом, присутсвующий на коже, а не только на кишечник», - говорит эксперт по интегративной медицине, Эми Шах.

Здоровье сердца

Каждый должен принять пробиотики?