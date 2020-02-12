6 преимуществ пробиотиков - кишечник, кожа и даже сердце
Микробиом - "коллекция" бактерий, живущих в кишечнике, играет важную роль в здоровье. Два самых популярных способа заботиться и оказывать ей необходимую поддержку - это пробиотические добавки и продукты, богатые пробиотиками. Но пробиотики благотворно воздействует не только на кишечник.
Оздоравление кишечникаПробиотики наиболее известны своим воздействием на здоровье кишечника.
"Думайте о пробиотиках как о своих маленьких помощниках, которые восстанавливают порядок и помогают поддерживать гармонию в кишечной экосистеме», - говорит эксперт по здоровью кишечника Винсент Педре, доктор медицины. - "Они превосходят численностью и противодействуют нежелательным патогенам, в том числе неблагоприятные бактерии, дрожжи и паразиты".
Улучшение состояния кожиПробиотики не просто творят чудеса внутри тела, а могут влиять и на внешность.
«У вас есть бактерии на коже и по всему телу. Пробиотики воздействуют на микробиом, присутсвующий на коже, а не только на кишечник», - говорит эксперт по интегративной медицине, Эми Шах.Экзема, прыщи, аллергическое воспаление и гиперчувствительность - пробиотики улучшают состояние кожи совместно с целенаправленным лечением. Их применяют внутрь и местно.
Здоровье сердцаОбзор более 30 рандомизированных клинических испытаний показал, что прием пробиотических добавок может положительно влиять на уровень общего холестерина.
Потребление пробиотиков приносит пользу как систолическому (верхнее число), так и диастолическому (нижнее число) кровяному давлению примерно так же, как при употреблении диеты с низким содержанием соли.
Каждый должен принять пробиотики?Пробиотики считаются безопасными для употребления, если вы здоровы. Но если присутствует серьезное заболевание или нарушенная иммунная система, получите зеленый свет от врача. Стоит включить в свой рацион пробиотические продукты - йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи.
Медикфорум писал о симптоме внезапного сердцебиения.
Оставить комментарий