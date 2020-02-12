Что стоит за внезапным сильным сердцебиением и когда нужно обратиться к врачу
Внезапное сильное сердцебиение часто является признаком стресса и достаточно быстро проходит. Но иногда за ним стоят серьезные заболевания, сообщает портал Focus.de. Эксперты пояснили, когда с учащенным сердцебиением нужно обращаться к врачу.
Когда внезапно возникает сильное сердцебиение, многие паникуют, поскольку оно вызывает неприятные ощущения.
«Многим известно состояние, когда пульс внезапно повышается и сердце начинает биться сильнее. Во многих случаях учащенное сердцебиение исчезает так же быстро, как началось, и является следствием пережитого волнения. Но это не единственная причина данного состояния. Ее выявление играет ведущую роль в выборе лечения», - констатируют медики.
Что стоит за внезапным сильным сердцебиением? Названы следующие вероятные причины:
- никотин,
- кофеин,
- стресс,
- шок,
- гормональные нарушения в менопаузе,
- отравление,
- кровопотеря от травмы,
- гипертония,
- гипертиреоз,
- легочная эмболия,
- мерцательная аритмия,
- ишемическая болезнь сердца,
- малокровие (анемия),
- нарушения сердечного клапана.
«Если сильное сердцебиение возникает несколько раз за день, сопровождается головокружением и слабостью, или пульс остается повышенным длительное время, нужно обратиться за медицинской помощью», - рекомендует издание.
Не игнорируйте данную рекомендацию. Если сердце долго не входит в нормальный ритм, оно прокачивает слишком мало крови через тело - в худшем случае это может привести к внезапной сердечной смерти.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы предупреждающие знаки сердечной недостаточности.
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