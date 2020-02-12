Что стоит за внезапным сильным сердцебиением и когда нужно обратиться к врачу

«Многим известно состояние, когда пульс внезапно повышается и сердце начинает биться сильнее. Во многих случаях учащенное сердцебиение исчезает так же быстро, как началось, и является следствием пережитого волнения. Но это не единственная причина данного состояния. Ее выявление играет ведущую роль в выборе лечения», - констатируют медики.

никотин,

кофеин,

стресс,

шок,

гормональные нарушения в менопаузе,

отравление,

кровопотеря от травмы,

гипертония,

гипертиреоз,

легочная эмболия,

мерцательная аритмия,

ишемическая болезнь сердца,

малокровие (анемия),

нарушения сердечного клапана.

«Если сильное сердцебиение возникает несколько раз за день, сопровождается головокружением и слабостью, или пульс остается повышенным длительное время, нужно обратиться за медицинской помощью», - рекомендует издание.