Что стоит за внезапным сильным сердцебиением и когда нужно обратиться к врачу

внезапное сердцебиение

Внезапное сильное сердцебиение часто является признаком стресса и достаточно быстро проходит. Но иногда за ним стоят серьезные заболевания, сообщает портал Focus.de. Эксперты пояснили, когда с учащенным сердцебиением нужно обращаться к врачу.

Когда внезапно возникает сильное сердцебиение, многие паникуют, поскольку оно вызывает неприятные ощущения.

«Многим известно состояние, когда пульс внезапно повышается и сердце начинает биться сильнее. Во многих случаях учащенное сердцебиение исчезает так же быстро, как началось, и является следствием пережитого волнения. Но это не единственная причина данного состояния. Ее выявление играет ведущую роль в выборе лечения», - констатируют медики.

Что стоит за внезапным сильным сердцебиением? Названы следующие вероятные причины:
  • никотин,
  • кофеин,
  • стресс,
  • шок,
  • гормональные нарушения в менопаузе,
  • отравление,
  • кровопотеря от травмы,
  • гипертония,
  • гипертиреоз,
  • легочная эмболия,
  • мерцательная аритмия,
  • ишемическая болезнь сердца,
  • малокровие (анемия),
  • нарушения сердечного клапана.
Когда нужно обратиться к врачу? Если сердцебиение вызывается стрессом или кофеином, обычно достаточно небольшого расслабления, - и пульс нормализуется.

«Если сильное сердцебиение возникает несколько раз за день, сопровождается головокружением и слабостью, или пульс остается повышенным длительное время, нужно обратиться за медицинской помощью», - рекомендует издание.

Не игнорируйте данную рекомендацию. Если сердце долго не входит в нормальный ритм, оно прокачивает слишком мало крови через тело - в худшем случае это может привести к внезапной сердечной смерти.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы предупреждающие знаки сердечной недостаточности.
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